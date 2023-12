Inclusion des réfugiés dans le système de santé

L'initiative marocaine reçoit un large appui à Genève

15/12/2023

L'initiative marocaine sur l’inclusion des réfugiés dans le système de santé a reçu un large appui de la part des pays et organisations internationales, dans le cadre du 2è Forum mondial sur les réfugiés, organisé à Genève du 13 au 15 décembre.



Quelque 140 entités gouvernementales et non gouvernementales, dont 27 membres des Nations unies, ont souscrit à l’initiative marocaine, menée conjointement par le ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger et le ministère de la Santé et de la Protection sociale.



A cet égard, le directeur général de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, a salué le Maroc, dans le cadre de son action de leader sur la question de l’inclusion des réfugiés, migrants et demandeurs d’asile dans les systèmes de santé nationaux et de protection sociale.



En effet, dans la continuité de la Politique nationale d'immigration et d'asile, initiée en décembre 2014, conformément aux Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le ministère de la Santé et de la Protection sociale avait signé une convention-cadre de partenariat avec le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés. Le but de cette convention est de faciliter l’accès des réfugiés aux systèmes nationaux de santé et de protection sociale, ces deux systèmes faisant l’objet actuellement d’une profonde réforme.



A travers ladite convention, le Maroc s’engage à mettre en place des actions conjointes dans le but de renforcer l'accès des réfugiés et demandeurs d'asile aux services de santé de base.



Il s’agit également de faciliter leur accès aux services de santé de deuxième et troisième niveaux pour ce qui est des soins spécialisés, de simplifier leur prise en charge au niveau des Centres hospitaliers universitaires, de continuer à les inclure dans les campagnes nationales, telles que la campagne de vaccination Covid-19, et de développer les modalités d'inclusion des réfugiés dans le programme national de protection sociale.



La législation nationale relative au régime de sécurité sociale, à l'assurance maladie obligatoire et à la réparation des accidents de travail ne limite pas la couverture sociale aux ressortissants marocains. En effet, les salariés étrangers y compris les réfugiés exerçant une activité au Maroc jouissent des mêmes droits et obligations sans discrimination.



De <wssystème national de protection sociale prévoit l’extension aux travailleurs non-salariés des droits sociaux relatifs aux prestations d’assurance maladie obligatoire et pensions, avec une égalité de traitement entre ressortissants marocains et étrangers.



Les travaux du Forum mondial sur les réfugiés 2023 se sont ouverts mercredi, avec la participation d'une délégation marocaine représentant plusieurs secteurs concernés, dans le but de mobiliser la communauté internationale pour lever des fonds, afin de répondre aux problèmes croissants des réfugiés à travers le monde.