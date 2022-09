Incendies : Comment redonner vie à nos forêts ?

08/09/2022

Cet été, les multiples feux de forêt enregistrés dans plusieurs régions du Maroc ont été parmi les plus dévastateurs depuis une décennie, et des milliers d’hectares de couvert végétal sont ainsi partis en fumée.



Malgré les énormes efforts entrepris par les différents corps et institutions engagés dans la lutte contre ces incendies, les vagues de chaleur accentuées par des vents forts se sont acharnées sur des écosystèmes arborés, déjà brutalisés par une longue sécheresse, provoquant des départs de feu simultanés et difficiles à contrôler rapidement.



Si la superficie totale touchée par les feux de forêt a atteint près de 10.300 hectares, selon le ministre de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, Mohamed Sadiki, plusieurs observateurs se posent déjà la question sur le bilan de ces catastrophes et, surtout, sur les chances et moyens de régénérer les superficies endommagées par les flammes.



Dans une déclaration à la MAP, Rabhi Amar, chef du Centre de recherches forestières (CRF), a indiqué que “les feux de forêt provoquent des perturbations diverses et variées dans le fonctionnement naturel des écosystèmes forestiers”, ajoutant que “l’on peut noter une perte à terme de la biodiversité couplée à une détérioration, voire un anéantissement de volumes ligneux”.



En outre, en fonction de l'intensité des incendies et de la vulnérabilité des peuplements forestiers, les capacités de régénération et les fonctions biophysiques (rétention de sol, bilan d'eau, séquestration de carbone...) seront altérées, a-t-il précisé.



S’agissant des conséquences de ce sinistre, M. Amar a affirmé qu'elles sont à nuancer d'abord en termes de superficie et de descripteurs phytoécologiques et socio-économiques, expliquant toutefois que les possibilités ligneuses et fourragères seront réduites et que les fonctions de régulation des eaux et du cycle de carbone seront perturbées.



Le processus de régénération naturelle des forêts est lent et la récupération du couvert végétal se fait en plusieurs étapes, permettant ainsi une restauration progressive des paysages, selon Abderrahim Houmy, ingénieur forestier.



Parfois, un paysage peut être trompeur puisque les arbres n’ont pas été complètement calcinés, mais plutôt léchés par le feu. C’est-à-dire qu’ils sont encore vivants et qu’il suffit de mettre en place des mesures de protection du périmètre pour les voir récupérer d’eux-mêmes, a-t-il expliqué, cité par un média marocain.



La restauration du couvert végétal est entreprise, selon M. Amar, à travers les programmes annuels de reboisement et de régénération assistée. Ces programmes sont soutenus par des actions à caractère socioéconomique visant la compensation des pertes de valeurs d'usage directe notamment fourragères.



En application des Hautes Directives Royales, une convention-cadre a été signée pour la mise en œuvre d’une série de mesures urgentes visant à atténuer l’impact des récents incendies sur l’activité agricole et les forêts, et à apporter un soutien aux populations locales touchées, d’un coût de 290 millions de dirhams.



Cette convention, qui vise l’atténuation de l’impact de ces incendies, comprend la prise de différentes mesures à court et moyen termes, en vue d’apporter un soutien à la population pour la réfection des habitations touchées qui ont été recensées par les autorités publiques et de lancer notamment des opérations de reforestation sur quelque 9.330 hectares.



A l’instar du Royaume, d’autres pays du monde entier n’ont pas été épargnés par ce phénomène, comme en témoigne l’incendie "McKinney" en Californie qui a détruit plus de 20.638 hectares de la forêt nationale de Klamath.



Au niveau de l’Union européenne, plus de 700.000 hectares de forêts sont partis en flammes depuis le début de l'année, selon les données du Système européen d'information sur les feux de forêt (EFFIS).



Par Mohammed El Kadiri (MAP)