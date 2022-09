Incendie à la Cité Universitaire d’Oujda: Latifa Cherif interpelle le ministre de l’Enseignement supérieur…

15/09/2022

Les pourquoi sans réponses de la députée ittihadie

A la suite de l’incendie qui s’est déclarée à la cité universitaire d’Oujda ayant occasionné de lourdes pertes matérielles, de nombreux blessés plus ou moins graves parmi les étudiants résidents, des situations de panique, des états de choc émotionnel et psychologique et un décès puis un autre des suites de brûlures graves, la députée, membre du Groupe socialiste à la Chambre des représentants, Latifa Cherif, par ailleurs élue dans la région de l’Oriental, a adressé une question circonstancielle écrite au ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation. La députée ittihadie, assumant pleinement sa mission de représentante élue de la population de la région orientale, a interpellé le responsable gouvernemental au sujet des tenants et aboutissants de cette catastrophe dont la survenue brutale est clairement imputée, d’après ses observations, à la mauvaise gestion de ladite cité universitaire, à la négligence et à l’indifférence. A cet égard, Latifa Cherif a rapporté que de nombreux étudiants résidents ont affirmé que cette cité qui abrite des milliers de personnes manque des moyens les plus élémentaires d’extinction des feux et que les quelques équipements dont elle dispose sont devenus désuets nécessitant une intervention urgente pour les réparer, d’autant plus que l’incendie a engendré de lourds dégâts matériels et que cela coïncide malencontreusement avec l’ouverture du cycle universitaire. La députée, membre du Groupe socialiste à la Chambre des représentants, a, à cet effet, interpellé le ministre dans sa question écrite autour des circonstances et des causes qui expliquent le déclenchement de l’incendie au milieu de la cité universitaire d’Oujda et au sujet des dispositions et mesures préconisées par son département pour éviter de tels drames. D’autre part, Latifa Cherif, profondément affectée par cette malheureuse catastrophe et par ce que cela a engendré comme pertes matérielles et en vies humaines, étant d’une part fortement attachée à sa ville Oujda et du fait d’autre part de ses liens affectifs mais aussi politiques et représentatifs avec l’ensemble de la région de l’Oriental, a soulevé, sur sa page Facebook, plusieurs questions lancinantes traduisant son désarroi et ses inquiétudes quant à l’indifférence des responsables et des autorités compétentes vis-à-vis de cette grande région du pays.

Ainsi, la députée ittihadie, tout en lançant un appel à « sauver l’Oriental», s’interroge notamment :



1- Pourquoi la cité universitaire, n’est-elle pas sécurisée ?

2- Pourquoi les premiers secours n’ont-ils été apportés que par les étudiants ?

3- Pourquoi y a-t-il eu ce coup de circuit ?

4- Pourquoi l’entretien et la vérification des installations ne se font pas régulièrement et plus fréquemment ?

5- Pourquoi le CHU ne dispose-til pas d’un service de grands brûlés pour toute la région de l’Oriental ?

6- Pourquoi la région de l’Oriental n’est-elle pas prioritaire alors qu’elle se meurt à petit feu ?

Là-dessus, la députée ittihadie, consciente de son rôle et de sa mission de représentativité, a lancé un appel à tous les acteurs et élus de la région pour se pencher sur la recherche de solutions urgentes et adéquates… « Il est temps de mettre autour d’une table TOUS les élus et de TOUS les bords afin de trouver des solutions ENSEMBLE pour notre région », s’est-elle exclamée.