Inauguration officielle du Parc industriel de Marrakech

29/01/2025

La région de Marrakech-Safi franchit une étape importante dans son développement économique avec l'inauguration officielle, le 29 janvier, du Parc industriel de Marrakech situé à Tamansourt (préfecture de Marrakech).



Porté par le conseil de la région de Marrakech-Safi et mis en œuvre par l’Agence régionale d’exécution des projets, ce projet structurant ambitionne de stimuler la dynamique économique régionale et de renforcer l’attractivité du territoire sur le plan national et international, indique un communiqué de la région de Marrakech-Safi, précisant que l'événement de lancement, prévu à l'hôtel Kenzi Rose Garden à Marrakech, rassemblera des ministres, des représentants institutionnels et des acteurs économiques majeurs.



"Cette initiative a suscité un intérêt au-delà des frontières du Royaume, à ce titre, ambassadeurs, conseillers économiques de nombreuses ambassades accréditées au Maroc, et autres représentants diplomatiques ont répondu présent à l’invitation", ajoute la même source.



S’inscrivant pleinement dans la vision du nouveau modèle de développement et dans les objectifs des stratégies sectorielles et territoriales, le Parc industriel est l’un des projets phares relevant du Schéma régional d’aménagement du territoire (SRAT) et du Plan de développement régional (PDR) 2022-2027, relève le communiqué, faisant savoir que ce projet a pour ambition de doter la région d’infrastructures et d’équipements modernes, offrant un cadre attractif et propice à l’implantation des entreprises nationales et internationales et contribuant ainsi à la création de valeur et d’emplois durables.



Et de souligner que le Parc industriel de Marrakech se positionne comme une infrastructure de pointe, conçue pour répondre aux besoins des investisseurs et des entreprises en quête d’un environnement moderne et stratégique, rapporte la MAP.



"Avec un coût global de 215 millions de dirhams, ce parc offre des parcelles modulables allant de 1.000 m² à 10.000 m², permettant d’accueillir divers types de projets industriels. S’inscrivant dans une démarche de développement durable, le Parc valorise des principes tels que l’innovation, les pratiques responsables et la réduction de l’impact environnemental", détaille le communiqué.



Cette inauguration, poursuit la même source, marque une étape clé pour faire de la région de Marrakech-Safi un hub industriel incontournable, et met en lumière les nombreuses opportunités d'investissement offertes par la région ainsi que les initiatives locales en faveur de l'innovation et du soutien aux entreprises.



"Les entreprises désireuses de saisir cette opportunité pourront prochainement manifester leur intérêt et concrétiser leurs projets", conclut le communiqué.