Inauguration du village de la 12ème édition des Jeux africains

19/08/2019 Libé

Le village qui accueillera les participants à la 12e édition des Jeux africains (JAR), du 19 au 31 août avec la participation de milliers d'athlètes du continent, a été inauguré vendredi dans l'espace de l'Université internationale de Rabat. Mis en place par le comité d'organisation, ce village qui accueillera quelque 4000 champions africains représentant 54 pays, permettra de fournir toutes les commodités aux athlètes et aux délégations officielles prenant part à la cette édition des JAR qui se tiendra dans plusieurs villes du Royaume.

Toutes les conditions sont réunies pour que les Jeux africains se déroulent dans de très bonnes conditions, s'est félicité le ministre de la Jeunesse et des Sports, Rachid Talbi Alami dans une déclaration à la MAP à cette occasion, exprimant sa satisfaction d'avoir relevé le défi de préparer cette compétition en six mois seulement. Tous les participants qui se sont installés dans le village des JAR sont impressionnés par le haut niveau des préparatifs, a indiqué le ministre, qui a dit espérer un bon déroulement des compétitions, avec la participation d'athlètes qui se disputeront les médailles et tenteront de battre des records. Concernant la participation marocaine à ces Jeux, M. Talbi Alami a fait savoir que les préparatifs étaient satisfaisants avec l'aide du ministère de la Jeunesse et des Sports, du Comité national olympique marocain et des fédérations sportives. Pour sa part, le président de l'Association des comités nationaux olympiques d'Afrique (ACNOA), Mustapha Berraf, a souligné l'importance de cet événement pour toute l'Afrique, en particulier le Maghreb, saluant la bonne organisation et la coordination entre les différents intervenants.

Soulignant la difficulté de préparer et d'organiser cette compétition continentale en six mois, M. Berraf a relevé que tous les comités nationaux africains s'accordent à dire que le Maroc a gagné ce défi, notant que cette édition sera l'une des meilleures du fait qu'elle inclut des épreuves qualifiantes pour les Jeux olympiques.

De son côté, le vice-président exécutif de l'Université internationale de Rabat, Mohamed Abdellaoui, a noté que le village accueillera 4.000 champions africains de 54 pays, précisant que ses infrastructures, au niveau du logement, de la salle couverte et des stades ont été réhabilitées et mises à la disposition des participants.

M. Abdallaoui a salué les efforts déployés par le ministère de la Jeunesse et des Sports en optant pour l'Université internationale de Rabat, décorée aux couleurs africaines pour se mettre en phase avec l'événement sportif continental. Placée sous le Haut Patronage de S.M le Roi Mohammed VI, la 12e édition des Jeux africains se déroulera dans les villes de Rabat, Salé, Témara, Casablanca, Benslimane et El Jadida, avec la participation de près de 6.500 athlètes.





​L’EN féminine surclasse son homologue algérienne

La sélection nationale féminine de football des moins de 20 ans (U20) s'est imposée par 3 buts à 2 face à son homologue algérienne, vendredi au stade Boubker Aamar à Salé, en match comptant pour la première journée du groupe A de la 12è édition des Jeux africains.

Les réalisations des Lionnes de l'Atlas ont été l’œuvre de Noura Mouadni (28 e , 58 e ) et Salma Stiten (83 e ). Côté algérien, les deux buts ont été signés Abla Bensenouci (48 e ) et Nassima Bekhti (51e). Grâce à cette victoire, le Maroc est leader du groupe avec 3 points, en attendant l'autre rencontre devant opposer le Mali à la Guinée Equatoriale.

Les Lionnes de l'Atlas affronteront mardi la Guinée Equatoriale lors de la deuxième journée, alors que la sélection algérienne croisera le fer avec le Mali le même jour. Les deux sélections classées 1è et 2è de chaque groupe se qualifieront pour les demi-finales, prévues le 26 août.



67 olympiques convoqués par Beaumelle

L’entraineur de la sélection marocaine U23, Patrice Beaumelle, a publié, vendredi, une liste élargie composée de soixante-sept joueurs en prévision de la confrontation face au Mali comptant pour le 3ème et dernier tour des éliminatoires de la prochaine Coupe d’Afrique des Nations Egypte 2019.

Ci-dessous la liste des joueurs convoqués : Mehdi Benabid (FUS), Aissa Sioudi (RBM), Sofiane Bouzian (Malines-Bel), Issam El Maach (Ajax Amsterdam-PB), Amir El Haddaoui (RCA), Achraf Hakimi (Dortmund-All), Noussair Mazroui (Ajax Amsterdam-PB), Mohamed Douik (RCA), Ismael Aaneba (RC Strasbourg-Fr), Achraf Dari (WAC), Abdelkbir Abqar (FC Malaga-Esp), Faris Hammouti (Almere City-PB), Aymane Mourid (Club Deportivo Leganés-Esp), Ismail Kandouss (Saint Gilloise-Bel), Saad Agouzoul (LOSC-Fra), Jaouad Erraji (Leganes-Esp), Abdelmounain Mboutouil (ASFAR), Bilal Soufi (OCK), Amine Kammas (KRC Genk-Bel), Hamza Mendyl (FC Schalke 04-All), Zakaria Nassik (SCCM), Nassim Tetebah (FC Mulhouse-Fra), Soufiane Kerkache (MCO), Youness Lechhab (Almeria-Esp), Zakaria El Wardi (RCA), Ismail Benktib (Levante-Esp), Sami Lahssaini (FC Metz-Fra), Hamza Bahaj (WAF), Ayoub Abou Oulam (Real Madrid-Esp), Aymane Barkok (Fortuna Düsseldorf-All), Imran Louza (FC.Nantes-Fra), Youssef Maziz (Le Mans-Fra), Azzedine Ounahi (RC Strasbourg-Fra), Hicham Boussefiane (FC Malaga-Esp), Abdou Harroui (Sparta Rotterdam-PB), Mohamed El Mourabit (OCS), Yassine Benrahou (Bordeaux-fra), Anas Ouahim (VFL Osnabrük-All), Mounaim El Idrissy (Ajjaccio-Fra), Ayoub Ouhafsa (Rodez-Fra), Ismail Azzaoui (VFL Wolfsbourg-All), Younes Oualad Ziane (Union Sportive Boulogne-Fra), Nassim Boujellab (FC Schalke 04-All), Sofiane Kiyine (Salernitana-Ita), Amine Bassi (AS Nancy Lorraine-Fra), Elias Abouchabaka (Greuther Fürth-All), Anouar Ait El Hadj (Royal Sporting club Anderlecht-Bel), Madih Talal (SC Amiens-Fra), Mounir Chouiar (Racing Club de Lens-Fra), Mohamed El Hankouri (FC Groningen-PB), Mohamed Ezzarfani (Espagnol-Esp), Youssef El Fahli (HUSA), Mohamed Bouzaidi (Séville-Esp), Adam Youri Boujamma (Avenir Sportif Béziers-Fra), Youssef Ennssiri (Club Déportivo Leganés-Esp), Khalid El Hachadi (V.Sertubal-por), Mohamed Mizzian (Real Betis-Esp), Ahadme Gassan (Norwich City-Ang), Soufiane El Ftouhi (Nîmes-Fra), Iliyas Chouaref (Chateauroux-Fra), Mohamed Benhssain (HUSA), Aboubaker Es-Sahhal (Guingamp-Fra), Bilal Brahimi (Troyes-Fra), Ilias Chair (QPR-Ang), Hamza Regragui (RSB), Ayoub Benchaoui (DHJ) et Abdelhakim Drissi (RSB).