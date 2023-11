Inauguration du nouveau siège du 3ème arrondissement de police à Es-Semara

20/11/2023

Le nouveau siège du 3ème arrondissement de police relevant du district provincial de police d'Es-Semara a été inauguré, samedi à Es-Semara, dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie prônée par la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) pour le développement et la modernisation des infrastructures sécuritaires.



Inaugurée au quartier "Lkouise", à l'occasion des célébrations marquant le 68ème anniversaire de la fête de l'Indépendance, cette nouvelle structure, qui vient renforcer la couverture sécuritaire et rapprocher davantage les services de police des citoyens, se distingue par sa proximité de la population, ainsi que par ses équipements logistiques modernes.



Cette nouvelle structure sécuritaire dispose des accessibilités et des services d’accueil qui permettront d’assurer des prestations intégrées de proximité au profit des usagers, notamment en ce qui concerne l’interaction avec leurs besoins, en termes de documents administratifs et de traitement de leurs dossiers à caractère judiciaire, dans le respect des normes de haute qualité.



La DGSN s'est engagée, au cours des dernières années, dans un plan de développement des infrastructures de police, et de modernisation des bâtiments et des structures de sécurité, afin d'assurer des espaces de travail intégrés, à même d'améliorer les conditions de travail des fonctionnaires et d'accueil des usagers.