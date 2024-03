Inauguration du musée du football marocain

22/03/2024

Le chef du gouvernement, Aziz Akhannouch a inauguré, jeudi, le musée du football marocain, au siège de la Fédération Royale marocaine de football (FRMF) à Maâmoura (près de Salé).



La cérémonie d'inauguration a été marquée par la présence de MM. Chakib Benmoussa, ministre de l’Education nationale, du Préscolaire et du Sport, Mohamed Mehdi Bensaid, ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Abdellatif Miraoui, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation, Fouzi Lakjaa, président de la FRMF et Mehdi Qotbi, président de la Fondation nationale des musées.



Cette cérémonie a, également, connu la présence d’une pléiade de stars du football national, toutes générations confondues, d'acteurs sportifs et de membres du comité directeur de la FRMF.

La création de ce musée, qui s’étend sur 2100 m2, reflète la sollicitude dont SM le Roi Mohammed VI entoure l’héritage historique, civilisationnel et sportif du Royaume du Maroc.



A cette occasion, M. Lakjaa a indiqué, dans une déclaration à la presse, que l’inauguration du musée du football marocain, réalisé en partenariat avec la Fondation nationale des musées, constitue "une contribution dans la préservation de la mémoire footballistique nationale et la valorisation de son capital historique".

L’importance de créer un musée qui répertorie la mémoire et expose l’histoire du football marocain et de ses légendes, clubs et infrastructures, fait l’unanimité, a souligné le responsable.



Affirmant que ce musée célèbre un passé glorieux et témoigne d’un présent riche en performances faisant la fierté du public marocain, il a salué cette initiative qui commémore ce patrimoine précieux et le transfère aux jeunes générations.



De son côté, le conservateur du musée du football marocain, Zaid Ouakrim, a indiqué, dans une déclaration similaire, que l’exposition permanente du musée présente un regard global sur l’histoire riche et les moments forts du football marocain, à travers six espaces.



Il a affirmé que le premier espace met en relief "La vision royale éclairée" et dévoile une optique unique, consacrée par trois rois, qui ont fait du football un moyen d’expression distingué du peuple marocain.

Il a noté que les autres volets abordent des sujets importants conformément à une vision globale dans le cadre d’espaces exceptionnels, à savoir la terre des pionniers, la terre de l’excellence, la galerie des célébrités, une terre hospitalière et la terre de la passion.



Concernant l’exposition temporaire, le responsable a indiqué qu’elle permet aux visiteurs de découvrir les parcours des sélections et clubs nationaux.

Ce musée jette la lumière sur l’histoire du football national à partir de 1906, en exposant des photographies et des trophées de football de manière à permettre à tous de prendre connaissance des réalisations des joueurs marocains.