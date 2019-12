Inauguration du Tribunal de Tifelt par Mohamed Benabdelkader

Le ministre de la Justice, Mohamed Benabdelkader, a inauguré mercredi le nouveau siège du Tribunal de première instance de Tifelt après sa rénovation, en présence du gouverneur de la province de Khémisset, Mansour Kartah.

Le siège du tribunal, dont les travaux de réaménagement s'élève à 8,77 millions de DH, comporte trois étages composés essentiellement de deux salles d'audience, deux salles de délibération, deux bureaux dédiés aux magistrats, deux bureaux pour les responsables administratifs et 20 autres bureaux, en plus d'espaces pour détention, deux salles réservées aux archives et deux autres pour l'enquête.

A cette occasion, Mohamed Ben Abdelkader a souligné dans une déclaration à la MAP que l'inauguration de cette juridiction s'inscrit dans le cadre du programme national de réhabilitation des tribunaux du Royaume en vue de renforcer l'accès au service judiciaire dans des conditions de qualité optimales et conformément aux normes modernes.

Le projet a été réalisé sur une superficie de 3000 m2 avec un sous-sol et deux étages selon les standards modernes d'architecture permettant de faciliter l'accès de la population au tribunal et de rapprocher les prestations de la justice aux citoyens.

Ont pris part à la cérémonie d'inauguration des présidents de tribunaux, les procureurs du Roi, nombre d'élus et d'autres personnalités.