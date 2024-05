Inauguration de nouvelles structures de sécurité à Casablanca

20/05/2024

De nouvelles structures de sécurité ont été inaugurées samedi à Casablanca, à l'occasion du 68ème anniversaire de la DGSN.



Il s'agit d'un nouveau siège du service des accidents de la circulation 2, un poste de police au marché de gros de poissons au niveau du district de police de Moulay Rachid, du service des accidents de la circulation 3 "Nassim" (district de Hay Hassani), ainsi que le nouveau siège du service préfectoral de santé situé au quartier Polo.



La cérémonie d'inauguration a été marquée par la présence du Wali de la région Casablanca-Settat, gouverneur de la préfecture de Casablanca, Mohamed Mhidia, du préfet de police de Casablanca, Abdellah El Ouardi et de plusieurs personnalités civiles et militaires.



Le lancement de ces structures s'inscrit dans le cadre de la stratégie de la DGSN en matière de renforcement et de modernisation de ses infrastructures sécuritaires, de consolidation de la couverture sécuritaire à Casablanca et de raffermissement de la proximité des citoyens.



A cette occasion, le chef du service administratif préfectoral à la préfecture de police de Casablanca, Othman Archia, a déclaré à la presse que l’inauguration de ces nouvelles structures sécuritaires s’inscrit dans le cadre de l’amélioration des services d’accueil des citoyens et des conditions de travail des fonctionnaires de police.