Inauguration de la librairie Agora, un espace culturel par excellence

03/11/2021

L’ inauguration de la librairie Agora a eu lieu, mardi soir à Tétouan, en présence d’un parterre de chercheurs, d’intellectuels, d’écrivains, d’acteurs culturels et d’amateurs du livre. Erigée sur une superficie d’environ 300 m2, cette librairie se veut un espace de rencontre et d’échange culturel par excellence dédié aux amateurs du livre et de la création. Cette librairie, qui comporte des dizaines de milliers de livres en langues arabe, française, espagnole, anglaise et allemande, offre aux visiteurs une immersion réelle et complète dans le monde du livre et de la lecture. Dans une déclaration à M24, la chaîne d’information en continu de la MAP, le directeur de la librairie, Sbai Abdelaziz, a souligné que cet espace culturel vise à encourager la lecture et à en faire une habitude chez les plus jeunes, ainsi qu’à mettre en valeur les talents créatifs et à aider à l’appropriation du livre, notant que l’objectif principal de ce projet est de contribuer au développement de l’environnement culturel, qui est la responsabilité de tous. La librairie comporte des ouvrages touchant pratiquement à tous les domaines et disciplines, en particulier la politique, la philosophie, la sociologie, le théâtre/la poésie, la linguistique, le développement personnel/la communication, l’architecture, le droit, l’économie et le cinéma, ainsi que des livres pour enfants, a-t-il fait savoir, notant qu’une équipe multidisciplinaire, appuyée d’outils de travail performants, est mobilisée pour faciliter les recherches et le traitement des commandes. Ce passionné du livre et de la lecture a relevé que des cafés littéraires et des rencontres culturelles et thématiques, ainsi que des activités pour enfants seront organisés au sein de la librairie, afin de promouvoir la dynamique culturelle de la ville de Tétouan, renforcer l’échange et le partage de connaissances, initier les enfants à la lecture et de créer un environnement propice à la créativité. Pour sa part, Mokhtar Chaoui, enseignant-chercheur à la faculté des lettres et des sciences humaines de Tétouan et écrivain, a indiqué que ce projet ambitionne de promouvoir la culture et le livre, formulant le souhait que d’autres librairies puissent voir le jour à Tétouan et que la culture devienne une préoccupation majeure de la société marocaine.