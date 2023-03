Inauguration de l’extension du Parc industriel Aïn Johra

Bénéficiant du soutien du FONZID, le projet devrait générer à terme près de 19.000 emplois

19/03/2023

L’extension du Parc industriel Aïn Johra (PIAJ) a été inaugurée, mercredi à Tiflet, lors d'une cérémonie présidée par le ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour, et la présidente de Millennium Challenge Corporation (MCC), Alice Albright.



Le projet d’extension du PIAJ, situé près de Tiflet dans la commune d’Aïn Johra-Sidi Boukhalkhal, bénéficie du soutien du Fonds des zones industrielles durables (FONZID), mis en place dans le cadre du programme de coopération «Compact II» financé par MCC et visant à renforcer le modèle de zones industrielles durables et à contribuer à l’amélioration de la productivité et des performances environnementales et sociales des zones industrielles.



D’un coût global de 153,2 millions de dirhams (MDH), dont une contribution de 74,1 MDH du FONZID, le projet d’extension du PIAJ devrait générer à terme près de 19.000 emplois et des investissements industriels prévisionnels de l’ordre de 2,2 milliards de dirhams, rapporte la MAP.



Les travaux réalisés au titre du projet d’extension du PIAJ ont porté notamment sur l’aménagement et la viabilisation de 38 Ha, dont 28 Ha dédiés au textile en zone d’accélération industrielle (ex-zone franche), à travers la réalisation de voiries et de réseaux divers (VRD): assainissement, eau potable, électricité, téléphonie et éclairage public.



Ces travaux ont couvert également la construction d’un bâtiment industriel locatif d’une superficie de 2.600m² divisible en cellules de 400 à 500 m² et d’un bâtiment de services de 1.200m², dont le taux d’avancement des travaux avoisine 90%.



Afin de rehausser la performance environnementale du PIAJ, le projet a prévu aussi la construction d’une station de traitement des eaux usées (STEP) qui sera mutualisée avec la commune voisine de Tiflet qui affiche un taux de réalisation de près de 94%, ainsi que la réalisation d'une station de pompage et d’un réseau de transfert des eaux usées du parc industriel vers la STEP ayant atteint un taux de réalisation de 85%.



Afin de réduire son impact sur l’environnement, le projet a prévu, en outre, l’acquisition d’un camion pour assurer la collecte de certains déchets des entreprises implantées dans ce parc industriel et de deux mini-voitures électriques pour les besoins de gestion de la zone et la mise en place d’un poste de recharge de ces véhicules.



D’autre part, et en vue d’améliorer la qualité d’usage de ce parc industriel, de nombreux services seront mis en place comme l’aménagement d’un kiosque de restauration pour les ouvriers, l’acquisition d’une ambulance, la création d’un guichet unique, le déploiement d’un service d’achats groupés et l’implantation de mobilier urbain.



Par ailleurs, et afin de consolider la structure de gestion déjà en place sur le parc industriel, le FONZID accompagne cette structure dans un processus de certification ISO 14 001 et ISO 9001, à travers la mise en œuvre d’un système de gestion de la qualité et de la prise en compte de l’environnement et la mise en place d’une plateforme digitale pour assurer le suivi de la maintenance du parc.



La gouvernance de ce parc industriel sera renforcée, en outre, avec la création d’une association d’entreprises ayant pour objet d’accompagner ses adhérents sur des thématiques en lien avec le renforcement de leur compétitivité et la prise en compte de l’environnement et des dimensions genre et inclusion sociale (GIS), devant contribuer ainsi à l’amélioration continue de la qualité du parc industriel.



A rappeler que le projet d’extension du Parc industriel Aïn Johra est porté par la société «PIAJ», constituée par la Région de Rabat-Salé-Kénitra, le Conseil de la ville de Rabat, le Conseil préfectoral de Rabat et les conseils communaux de Tiflet et d’Aïn Johra-Sidi Boukhalkhal, et ce, en partenariat avec le Fonds Hassan II pour le développement économique et social.