Inauguration au siège de l’UA d’une fontaine offerte par le Royaume à l’organisation panafricaine

17/02/2024

Une fontaine offerte par le Royaume du Maroc à l’Union africaine (UA) a été inaugurée, jeudi au siège de l’organisation panafricaine à Addis-Abeba, par le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, et le président de la Commission de l’UA, Moussa Faki Mahamat.



Cette inauguration a eu lieu en marge de la 44ème session du Conseil exécutif et du 37ème Sommet de l’UA, lors d’une cérémonie grandiose en présence des ministres des Affaires étrangères des pays africains, de la vice-présidente de la Commission de l’UA, des commissaires de l’Union, de hauts responsables de l’organisation panafricaine, plusieurs personnalités et membres du corps diplomatique, ainsi que des médias. Installée dans le grand hall d'exposition au siège de l’UA, cette fontaine reflète l’authenticité de l’artisanat marocain à travers son fleuron le zellige.



C’est grâce à l’art du zellige, des motifs complexes de carreaux découpés, que les artisans marocains ont atteint leur expression la plus sophistiquée de précision, de géométrie spatiale et d’esthétique, ont souligné.



Mohammed Kamal Bedraoui, architecte du projet, et Zouhair Kabbaj de “Kazo designer§build” chargés de la réalisation de ce chef-d’oeuvre de l’artisanat marocain. C’est ainsi que cette fontaine représente la genèse de cet artisanat codifié par des formes de couleurs et des matériaux comme le bois et le plâtre sculpté, le laiton ciselé et perforé, le zellige et la présence de l’eau qui fait un clin d’oeil à la spiritualité, la propreté et la sérénité, ont-ils relevé dans une déclaration à la MAP.



La fontaine érigée devant la Grande salle Nelson Mandela est autonome dans la mesure où elle bénéficie de plaques photovoltaïques alimentées par des batteries. On a opté pour une solution verte qui ne nécessite aucune autre énergie que le solaire, souligne l’architecte du projet.



Côté artisanal, le choix des matériaux pour cette fontaine est lié à la représentation de la genèse de l’artisanat du plâtre sculpté, du bois sculpté, du laiton ciselé, de la diffusion de la lumière, du zellige avec toutes ses formes et des couleurs qui sont un peu comme des codes dans l’artisanat marocain liés à des lieux, à des moments, à des périodes retraçant l’héritage de l'artisanat du Royaume qui date depuis plusieurs siècle, ont-ils mis en avant. Le Maroc, terre de traditions ancestrales, est réputé pour son artisanat d’exception. Cet héritage culturel riche et diversifié perpétue un savoir-faire millénaire qui s’exprime à travers une multitude de métiers d’art, ont-ils mis en exergue.



L’artisanat marocain incarne l’excellence et la créativité qui contribuent à la préservation de l’identité marocaine, ont-ils souligné.