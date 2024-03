Inauguration à Safi d'une unité industrielle spécialisée dans la fabrication de plaques de plâtre

12/03/2024

Le tissu industriel de la province de Safi vient d’être renforcé avec l’inauguration, vendredi dans la commune territoriale de Sidi Tiji (province de Safi), d’une unité industrielle, la première du genre au Maroc, spécialisée dans la fabrication de plaques de plâtre utilisées dans la construction de bâtiments. D’un investissement total de 350 millions de DH, cette unité réalisée sur une superficie totale de 8 ha, est spécialisée dans la fabrication de plaques de plâtre, du plâtre et de mortiers de plâtres.



Faisant usage des technologies les plus sophistiquées et modernes en la matière, cette usine assure une capacité de production de 20 millions de m2 de plaques de plâtre par an, 660.000 tonnes de plâtre et 180.000 tonnes de mortiers de plâtre, outre la garantie de 450 emplois, dont 150 directs et 300 indirects.



La cérémonie d’inauguration de cette unité industrielle a été rehaussée par la présence notamment, du gouverneur de la province, Lahoucine Chaynane, du directeur des activités industrielles diverses au ministère de l’industrie et du Commerce, des chefs des services extérieurs, des élus et d’autres personnalités. Dans une allocution de circonstance, M. Chaynane s’est félicité de l’inauguration de cette unité industrielle ultramoderne qui vient conforter la dynamique économique et industrielle que connait la province de Safi, mettant en exergue les potentialités importantes et le potentiel énorme que recèle la province en matière de gypse à même de lui permettre de mieux se positionner à l’échelle nationale dans ce domaine.



Après avoir mis en avant l’engouement que connait la filière du plâtre en raison de la dynamique urbanistique et de l’évolution que connait le secteur de la construction et du bâtiment au niveau de Safi et de l’ensemble de la région, sans oublier la possibilité d’orienter une part importante de la production vers les marchés étrangers, M. Chaynane a fait part de l’ambition de la Cité des Océans de devenir la capitale de l’industrie du plâtre à l’échelle continentale.



Le gouverneur a, en outre, passé en revue une série de projets de développement structurants, notamment dans le domaine de l’infrastructure routière à même de promouvoir davantage l’attractivité industrielle de la province, réitérant l’engagement continu des autorités provinciales à encourager l’investissement et à accompagner les porteurs de projets, à travers notamment la facilitation des procédures administratives et des mesures procédurales et ce, en application des Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.



De son côté, Taoufik Rbiai, directeur des activités industrielles diverses au ministère de l’Industrie et du Commerce, a indiqué que ce nouveau projet s’aligne parfaitement avec les orientations stratégiques du gouvernement visant à renforcer la souveraineté industrielle, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI. "Cette unité industrielle aura à privilégier la production locale, en réduisant le recours aux importations et en promouvant les exportations, notamment vers l’Afrique", a-t-il ajouté, notant que ce nouveau projet symbolise l’aboutissement d’une vision audacieuse visant à compléter la chaine de production relative au secteur du plâtre.



De l’avis de ce responsable, ce projet matérialise l'engagement du Maroc envers la mise en place d’une industrie nationale souveraine et compétitive. Cette unité industrielle servira donc de locomotive pour le secteur des plaques en plâtre, dont les besoins des professionnels de la construction au Maroc sont satisfaits par les importations, a-t-il dit. "Cet investissement n'est pas uniquement un projet de la société Damane Gypsum, mais un projet national dont les fruits seront récoltés à la fois sur la scène nationale, via la satisfaction du besoin local et l’encouragement de l’investissement, et au niveau continental, à travers le positionnement du Maroc sur le marché africain", s’est-il félicité.



Hamid Damane, directeur général de "Daman Gypsum", a donné, quant à lui, un aperçu détaillé sur ce projet phare et ses contributions en matière de promotion de la production locale et nationale de plâtre, avec un focus sur les multiples opportunités de développer ses exportations vers des marchés étrangers prometteurs. Après avoir mis en avant les énormes potentialités et opportunités qu’offre la province de Safi en termes d’évolution de cette industrie, il a fait part de sa profonde gratitude aux autorités provinciales pour l’appui et l’accompagnement, notamment en matière de facilitation de l’acte d’investir et des procédures y afférentes.