Inauguration à Rabat de l’exposition collective "Calligraphie arabe entre le mystique et l'artistique"

22/03/2024

L’exposition "Calligraphie arabe entre le mystique et l'artistique" a été inaugurée jeudi soir à la galerie de la Fondation Mohammed VI pour la promotion des œuvres sociales pour l'éducation-formation à Rabat.



Quatre artistes plasticiens venus de différentes villes du Royaume participent à cette exposition qui se poursuit jusqu'au 12 avril. Il s’agit de Khalid Bayi, Mohamed Charkaoui, Mustapha Ajmaa et Rachid Ighli, qui ont partagé leurs œuvres de calligraphie arabe avec le public rbati passionné de cet art.



Cette exposition s'inscrit dans le cadre des activités culturelles de la Fondation pour le mois sacré du Ramadan, a indiqué dans une déclaration à la MAP le chef du service animation culturelle et artistique de la Fondation Mohammed VI pour la promotion des œuvres sociales pour l'éducation-formation, Radouane Mourai.

Elle réunit la créativité de quatre artistes plasticiens, chacun avec son univers et sa vision de cette expression artistique, a-t-il ajouté.



L'exposition comprendra des ateliers sur la calligraphie arabe animés par les quatre artistes participants, a ajouté M. Mourai, expliquant que le thème de l'exposition renvoie à la vision de chaque artiste de la calligraphie arabe et à la manière dont il l’interprète dans ses œuvres.



Le plasticien Khaled Bayi a, de son côté, déclaré que cette exposition célèbre l'alphabet arabe comme vecteur de tout ce qui est spirituel et artistique, car les artistes participants considèrent l'alphabet arabe comme un outil de créativité et d’expression qu’ils utilisent chacun à sa manière.



L'art de la calligraphie arabe va au-delà de la dimension classique de cette forme expression artistique dans laquelle le calligraphe prend une plume et commence à écrire pour devenir un moyen de communication et d'expression du spirituel, chaque lettre ayant une signification symbolique particulière, a-t-il ajouté.



L'exposition "Calligraphie arabe entre le mystique et l'artistique" comprend trente tableaux, à travers lesquels les quatre plasticiens rapprochent le public de cet art créatif et partagent avec lui les différentes significations de la lettre arabe.