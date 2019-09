Importante participation du Maroc à la 74ème session ordinaire de l'Assemblée générale de l’ONU

Un Sommet de l’action pour le climat

24/09/2019

Fédérer les efforts multilatéraux pour éradiquer la pauvreté

C’est aujourd’hui que commence le débat général de haut niveau de la 74ème session de l’Assemblée générale des Nations unies. Au menu de cette réunion des leaders mondiaux, la plus importante de l’année, il y aura discussion sur la lutte contre le réchauffement climatique, la pauvreté, le développement durable, l’égalité des genres et l’autonomisation des femmes, la paix et la sécurité, l’intolérance et les inégalités, ainsi que sur d’autres questions.

Le Royaume fera partie des pays participants qui discuteront des grands enjeux diplomatiques. En fait, nombreuses sont les questions sur lesquelles il doit collaborer avec ses partenaires internationaux afin d'élaborer une politique qui soit dans l'intérêt de chacun.

La première de ces questions est celle relative au Sahara marocain. Pour le Maroc, sa position demeure la même, à savoir son attachement au cadre onusien pour relancer le processus politique tel qu’il a été défini par le Conseil de sécurité en 2007. Le Maroc espère que les résolutions de ce dernier et de la 4ème commission de l'Assemblée générale permettront de parvenir à une solution politique réaliste, pragmatique et durable.

Les questions du développement durable et du changement climatique seront également au menu des discussions des diplomates marocains.

Pour le Royaume, le Sommet sur les objectifs de développement durable (ODD) qui se tiendra aujourd’hui et demain sera une opportunité pour lui en vue de communiquer sur les avancées du Royaume en matière de mise en œuvre des ODD; de mettre en valeur les stratégies sectorielles de développement, lancées par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, notamment celles relatives au développement durable, à l'agriculture, à l'industrie, au tourisme, à la formation, à l'éducation, à la santé, à la protection sociale, à la jeunesse, etc. et de faire le plaidoyer de l'Afrique qui a des besoins spécifiques en matière de développement et qui nécessite un appui continu de la communauté internationale pour valoriser ses potentialités.

Concernant le réchauffement climatique, le Maroc réaffirme son engagement au niveau africain et mondial dans les efforts de la communauté internationale pour répondre à l’urgence de la crise climatique.

S’agissant de la lutte contre le terrorisme, le Maroc se dit attaché à toutes les résolutions du Conseil de sécurité en matière de lutte contre le terrorisme en rappelant que depuis son élection à la coprésidence du Forum mondial de lutte contre le terrorisme (GCTF) en 2015, il a fait du renforcement de la coopération entre le Forum et les Nations unies l’une de ses priorités stratégiques.

Le Maroc a rappelé également sa position en tant qu’élu pour un 3ème mandat à la coprésidence avec le Canada, du GCTF, jusqu’en 2022. Il compte œuvrer pour renforcer davantage le partenariat existant entre le GCTF et le système des Nations unies, et ce en faveur de la mise en œuvre de la stratégie antiterroriste mondiale des Nations unies.

Le même engagement est constaté au niveau des questions humanitaires et de migration. Pour notre pays, sa contribution à la promotion des questions humanitaires, aux niveaux régional et mondial, repose sur les valeurs d’humanité, ainsi que sur le respect du droit international et du droit humanitaire international. Dans cette perspective, le Maroc se dit déterminé à poursuivre son engagement en faveur de la protection des droits de l'Homme et de la mise en œuvre de sa politique nationale d'immigration.

Les questions relatives à la paix et à la sécurité figurent également parmi les priorités. A cet effet, le Maroc rappelle qu’il contribue de manière soutenue aux opérations de maintien de la paix des Nations unies depuis plus de six décennies et que cette contribution vise le maintien et la consolidation de la paix particulièrement dans le continent africain, à travers notamment la mise en œuvre des engagements pris dans le cadre de l'initiative du Secrétaire général de l'ONU "Action pour le maintien de la paix".

En outre, le Royaume accordera une importance particulière à l’Agenda «Femmes-paix et sécurité» de l’ONU et appuiera les différentes initiatives y afférentes. A ce propos, il compte poursuivre ses efforts pour intégrer de plus en plus la dimension genre au sein des contingents déployés dans le cadre des opérations de maintien de la paix de l’ONU.

La lutte pour la paix et la sécurité passe également pour le Maroc, par la promotion du dialogue interreligieux à travers notamment la mise en œuvre de la résolution 73/328 portée par le Royaume, intitulée «Lutte contre les discours de haine : promotion du dialogue interreligieux et interculturel et de la tolérance» ; cette résolution amplifie l’élan donné par le Secrétaire général des Nations unies à la lutte mondiale contre les discours de haine, qu’il a identifiée comme une priorité d’action.

Quant à la question du désarmement et de non-prolifération nucléaire, le Maroc partage les préoccupations de la communauté internationale concernant le développement des armes nucléaires et leur prolifération, qui constituent une menace pour la paix et la sécurité internationales. A ce propos, notre pays reste engagé en faveur du multilatéralisme, de la négociation, du dialogue et de la voie diplomatique pour un désarmement général, complet, véritable et irréversible, en vue d’établir des zones exemptes d’armes nucléaires et de parvenir à un monde sûr et sécurisé.

Il souligne également qu’en tant que pays fondateur de l’Initiative globale de lutte contre le terrorisme nucléaire (IGLTN), il œuvre en étroite coordination avec la co-présidence américaine et russe de cette initiative.