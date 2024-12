Importance de la loi-cadre du système d'éducation pour réaliser l'égalité des sexes

28/12/2024

Des chercheurs et acteurs de la société civile ont souligné, jeudi à Fès, l'importance de la loi-cadre relative au système d'éducation, de formation et de recherche scientifique pour instaurer l'égalité des sexes et assurer un enseignement équitable et de qualité.



Les participants ont indiqué, lors d'une table ronde organisée par l'association Moubadarate pour la protection des droits des femmes avec le soutien du Fonds africain de développement de la femme, que la loi n°51.17 constitue une opportunité précieuse pour la mise à niveau des politiques d'enseignement et le renforcement de la transformation de la société vers l’égalité des sexes.



Le président de la Commission régionale des droits de l'Homme à Fès-Meknès, Abderrahmane Amrani, a souligné que le thème de cette rencontre est au centre des préoccupations du Conseil national des droits de l'Homme, notamment de la commission permanente chargée de l’évaluation et du suivi de l’effectivité des droits de l’Homme dans les politiques publiques et de l’adaptation de la législation.



M. Amrani a ajouté que les axes principaux de ce thème concernent notamment l’apprentissage, les manuels scolaires et les stéréotypes, mettant l’accent à cet égard sur l'importance de mener des recherches sur le terrain.



De son côté, la représentante de l'association Moubadarate, Houda Yousfi Filali, a indiqué que ce débat s'inscrit dans le cadre du projet "Combattre les stéréotypes basés sur le genre dans l’enseignement", financé par le Fonds africain pour le développement des femmes, une institution qui soutient les droits et l'autonomisation des femmes dans toute l'Afrique.



Elle a ajouté que le projet vise à lutter contre les stéréotypes basés sur le genre dans le système éducatif marocain et à rebâtir les relations entre les sexes, afin de créer un environnement éducatif équitable et durable qui améliore les chances des filles de réaliser leur épanouissement.



Le président du Centre régional d'orientation scolaire et professionnelle à l'Académie régionale d'éducation et de formation de Fès-Meknès, Ismail Rabii a relevé l'importance de renforcer les initiatives visant à consolider le principe de l'égalité entre les filles et les garçons.



Il a passé en revue dans ce cadre les programmes et les lois qui encadrent le système éducatif, notamment la Charte nationale de l'éducation et de la formation et le programme d'urgence.