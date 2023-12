Immorente Invest: le 4ème rendement trimestriel de 2023 sera versé le 21 décembre

12/12/2023

La société Immorente Invest a annoncé que le paiement du 4ème rendement trimestriel de l'année 2023, fixé à 1 dirham par action, est prévu le 21 décembre courant.



La date de détachement est fixée au 12 décembre, indique Immorente Invest dans un communiqué.



Et de rappeler que la société a mis en place, depuis septembre 2021, un schéma innovant d'intensification de ses distributions en passant à un rythme trimestriel, avec 4 versements annuels au lieu d'un seul.



Tous les versements trimestriels sont du même montant hormis le 2ème versement intervenant après la clôture des comptes annuels, en juillet, qui a été plus important que les trois autres versements, souligne la même source.



Au titre de l'année 2023, le paiement du 1er rendement trimestriel (1 dirham/action) a été effectué le 28 avril, celui du 2ème rendement (2 dirhams/action) le 26 juin et celui du 3ème (1 dirham/action) le 26 septembre. En totalisant ces paiements, le rendement total pour 2023 est de 5 dirhams par action.