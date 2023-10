ImmoTech-PropTech Expo 2023, un carrefour de l'innovation et du networking

Réunir l'ensemble de l'écosystème de l'industrie immobilière autour d'une vision innovante axée sur l'avenir du secteur

04/10/2023

Sous l’égide du ministère de l’Aménagement du territoire national, de l'Urbanisme, de l'Habitat, et de la Politique de la ville, le salon ImmoTech-PropTech Expo 2023, qui s'est tenu les 20 et 21 septembre au Garden Event-Casablanca, a connu un franc succès lors de sa deuxième édition.



Cet événement, coorganisé par Mubawab Group, la plateforme leader du secteur de l'immobilier, en collaboration avec Rent, leader des salons professionnels de la PropTech en France, a pour ambition de réunir l'ensemble de l'écosystème de l'industrie immobilière autour d'une vision innovante axée sur l'avenir du secteur.



Cette édition s'est révélée comme étant le point de convergence de l'écosystème immobilier au Maroc, dans le Maghreb et en Europe francophone. Selon Kevin Gormand, Chairman du groupe Mubawab : « Cet événement a offert une plateforme exceptionnelle pour le networking, l'échange d'expériences professionnelles et la découverte de jeunes talents prometteurs. »



«Nous sommes également honorés d’avoir eu le soutien de 17 partenaires officiels, d’institutions, de télécommunications, d’innovation, et de médias, outre les ordres nationaux. Autant d'acteurs clés, tels que des promoteurs de renommée, architectes, agents immobiliers et banquiers qui se sont réunis autour d'un objectif commun, celui de célébrer l'évolution technologique au service de l'immobilier», poursuit Kevin Gormand.



En effet, pendant deux jours consécutifs, 2000 visiteurs se sont retrouvés pour découvrir 42 entreprises innovantes spécialisées dans le développement de la PropTech. Les visiteurs ont également pris part à 8 conférences d'experts renommés et à 8 master class pratiques, mettant en lumière l'innovation technologique à travers l'intelligence artificielle, la modélisation des informations du bâtiment (BIM), l'exploitation des données, la transformation numérique et la construction à faible empreinte carbone.



Par ailleurs, dans le cadre du concours d'innovation en partenariat avec le groupe Mfadel, l'entreprise Smarden, spécialisée dans l'ingénierie des données intelligentes, a remporté le Trophée de l'innovation lors du salon ImmoTech-PropTech Expo 2023, en compétition avec les deux finalistes en lice, Easy Go Contract et Afdal.

Smarden aura l'opportunité de participer à la 10ème édition du salon Rent, dédié à la PropTech qui se tiendra les 8 et 9 novembre 2023 à Paris.



Une troisième édition panafricaine en perspective



Selon Kevin Gormand : « Cette réussite a ouvert la voie à une troisième édition panafricaine, visant à rassembler les acteurs majeurs du secteur, qu'ils proviennent du Maghreb, de la Tunisie ou d'autres pays anglophones et francophones d'Afrique. »

Ce constat positif est également partagé par Stéphane Scarella, DG et coorganisateur du salon ImmoTech-PropTech Expo 2023, après une décennie d'expérience. Il souligne que cet événement s'est affirmé comme le point de ralliement des acteurs clés d'un secteur en pleine croissance, celui de la PropTech, et que cela les inspire à organiser des éditions encore plus ambitieuses dans les années à venir.