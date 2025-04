Ilies Belmokhtar, “l'un des grands artisans du sacre marocain”

21/04/2025

Le jeune milieu offensif Ilies Belmokhtar, capitaine des Lionceaux de l’Atlas, a été l’un des grands artisans du sacre marocain samedi à la Coupe d’Afrique des nations des moins de 17 ans (U17) de football, écrit son club de l’AS Monaco.



“Ilies Belmokhtar n’a pas simplement participé à la CAN U17, il l’a marquée de son empreinte. Le jeune milieu offensif de l’AS Monaco, capitaine des Lionceaux de l’Atlas, a été l’un des grands artisans du sacre marocain ce samedi, à l’issue d’une finale haletante contre le Mali (0-0, 4-2 tab)”, s’est félicité le club monégasque sur son site internet officiel.



Déjà décisif en phase de groupes avec trois buts et une passe décisive, le jeune prodige, formé à “La Diagonale” (académie de l’AS Monaco), s’est une nouvelle fois illustré lors du moment-clé, se réjouit le club de la Principauté, notant que son jeune prodige, brassard au bras pour la troisième fois consécutive, a inscrit le tir au but victorieux en finale, d’une "panenka" pleine d’audace, symbole de son assurance et de son immense talent.



Membre des U17 monégasques, puis surclassé avec les U19 en deuxième partie de saison, Belmokhtar a affiché une maturité rare pour son âge tout au long de la compétition. Leader technique et mental, il a guidé le Maroc vers un sacre historique, selon la même source.

A seulement 17 ans, Ilies Belmokhtar confirme qu’il faudra compter sur lui à l’avenir. Et probablement bien plus tôt qu’on ne le pense, conclut le club.



Les Lionceaux de l’Atlas ont signé un parcours remarquable dans cette 15e édition de la CAN U17 organisée à domicile, devant un public tout acquis à leur cause. Premiers de leur groupe à l'issue du premier tour, ils ont ensuite écarté, tour à tour, l’Afrique du Sud en quart et la Côte d’Ivoire en demi-finale, avant de conclure en beauté face au Mali en finale, s'offrant leur premier sacre dans cette compétition, après la finale perdue lors de l’édition précédente en 2023.