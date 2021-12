Il est temps de remanier le système financier mondial

07/12/2021

Lors du sommet sur le climat COP26 le mois dernier, des centaines d'institutions financières ont déclaré qu'elles mettraient des milliers de milliards de dollars au travail pour financer des solutions au changement climatique. Pourtant, un obstacle majeur se dresse sur le chemin : le système financier mondial entrave en fait le flux de financement vers les pays en développement, créant un piège financier mortel pour beaucoup.



Le développement économique dépend des investissements dans trois principaux types de capital : le capital humain (santé et éducation), les infrastructures (électricité, numérique, transport et urbain) et les entreprises. Les pays les plus pauvres ont des niveaux inférieurs par personne de chaque type de capital, et ont donc également le potentiel de croître rapidement en investissant de manière équilibrée entre eux. De nos jours, cette croissance peut et doit être verte et numérique, évitant la croissance très polluante du passé.



Les marchés obligataires mondiaux et les systèmes bancaires devraient fournir des fonds suffisants pour la phase de «rattrapage» à forte croissance du développement durable, mais cela ne se produit pas. Le flux de fonds des marchés obligataires mondiaux et des banques vers les pays en développement reste faible, coûteux pour les emprunteurs et instable. Les emprunteurs des pays en développement paient des frais d'intérêt qui sont souvent 5 à 10% plus élevés par an que les coûts d'emprunt payés par les pays riches.



Les emprunteurs des pays en développement en tant que groupe sont considérés comme à haut risque. Les agences de notation des obligations attribuent des notes inférieures par formule mécanique aux pays simplement parce qu'ils sont pauvres. Pourtant, ces risques perçus élevés sont exagérés et deviennent souvent une prophétie auto-réalisatrice.



Lorsqu'un Etat lance des obligations pour financer des investissements publics, il compte généralement sur la capacité de refinancer tout ou partie des obligations à leur échéance, à condition que la trajectoire à long terme de sa dette par rapport aux recettes publiques soit acceptable. Si le gouvernement se trouve soudainement incapable de refinancer les dettes arrivant à échéance, il sera probablement mis en défaut – non pas par mauvaise foi ou en raison d'une insolvabilité à long terme, mais par manque de liquidités.



C'est ce qui arrive à beaucoup trop de gouvernements de pays en développement. Les prêteurs internationaux (ou agences de notation) en viennent à croire, souvent pour une raison arbitraire, que le pays X est devenu insolvable. Cette perception entraîne un «arrêt soudain» des nouveaux prêts au gouvernement. Sans accès au refinancement, le gouvernement est contraint au défaut, «justifiant» ainsi les craintes précédentes. Le gouvernement se tourne alors généralement vers le Fonds monétaire international pour un financement d'urgence. La restauration de la réputation financière mondiale du gouvernement prend généralement des années, voire des décennies.



Les gouvernements des pays riches qui empruntent à l'international dans leur propre monnaie ne sont pas confrontés au même risque d'arrêt brutal, car leurs propres banques centrales agissent en tant que prêteurs en dernier ressort. Les prêts au gouvernement des Etats-Unis sont considérés comme sûrs en grande partie parce que la Réserve fédérale peut acheter des bons du Trésor sur le marché libre, garantissant en effet que le gouvernement peut reconduire les dettes arrivant à échéance.



Il en va de même pour les pays de la zone euro, en supposant que la Banque centrale européenne agisse en tant que prêteur en dernier ressort. Lorsque la BCE a brièvement échoué à jouer ce rôle au lendemain de la crise financière de 2008, plusieurs pays de la zone euro (dont la Grèce, l'Irlande et le Portugal) ont temporairement perdu l'accès aux marchés internationaux des capitaux. Après cette débâcle - une expérience proche de la mort pour la zone euro - la BCE a renforcé sa fonction de prêteur en dernier ressort, s'est engagée dans un assouplissement quantitatif par le biais d'achats massifs d'obligations de la zone euro, et a ainsi assoupli les conditions d'emprunt pour les pays touchés.



Les pays riches empruntent donc généralement dans leur propre monnaie, à faible coût et avec peu de risque d'illiquidité, sauf dans les moments de mauvaise gestion politique exceptionnelle (comme par le gouvernement américain en 2008, et par la BCE peu après). Les pays à revenu faible et intermédiaire inférieur, en revanche, empruntent en devises étrangères (principalement en dollars et en euros), paient des taux d'intérêt exceptionnellement élevés et subissent des arrêts soudains.



Par exemple, le ratio dette/PIB du Ghana (83,5%) est bien inférieur à celui de la Grèce (206,7%) ou du Portugal (130,8%), pourtant Moody's évalue la solvabilité des obligations d'État du Ghana à B3, plusieurs crans en dessous de celles de la Grèce (Ba3 ) et le Portugal (Baa2). Le Ghana paie environ 9% sur un emprunt à dix ans, tandis que la Grèce et le Portugal ne paient que 1,3% et 0,4%, respectivement.



Les principales agences de notation (Fitch, Moody's et S&P Global) attribuent des notations de qualité investissement à la plupart des pays riches et à de nombreux pays à revenu intermédiaire supérieur, mais attribuent des notations de qualité inférieure à presque tous les pays à revenu intermédiaire inférieur et à tous les pays à faible revenu. Moody's, par exemple, n'attribue actuellement une note d'investissement qu'à deux pays à revenu intermédiaire de la tranche inférieure (l'Indonésie et les Philippines).



Des milliards de dollars en fonds de pension, d'assurance, bancaires et autres fonds d'investissement sont détournés par la loi, la réglementation ou les pratiques internes des titres de qualité inférieure. Une fois perdue, une notation souveraine de qualité investissement est extrêmement difficile à récupérer à moins que le gouvernement ne bénéficie du soutien d'une grande banque centrale. Au cours des années 2010, 20 gouvernements – dont la Barbade, le Brésil, la Grèce, la Tunisie et la Turquie – ont été rétrogradés en dessous de la catégorie investissement. Sur les cinq qui ont depuis récupéré leur note d'investissement, quatre se trouvent dans l'UE (Hongrie, Irlande, Portugal et Slovénie) et aucun ne se trouve en Amérique latine, en Afrique ou en Asie (le cinquième est la Russie).



Une refonte du système financier mondial est donc urgente et attendue depuis longtemps. Les pays en développement ayant de bonnes perspectives de croissance et des besoins vitaux de développement devraient être en mesure d'emprunter de manière fiable à des conditions de marché décentes. A cette fin, le G20 et le FMI devraient concevoir un nouveau système de notation de crédit amélioré qui tient compte des perspectives de croissance de chaque pays et de la viabilité de la dette à long terme. Les réglementations bancaires, telles que celles de la Banque des règlements internationaux, devraient ensuite être révisées en fonction du système de notation de crédit amélioré afin de faciliter davantage les prêts bancaires aux pays en développement.



Pour aider à mettre fin aux arrêts soudains, le G20 et le FMI devraient utiliser leur puissance de feu financière pour soutenir un marché secondaire liquide des obligations souveraines des pays en développement. La Fed, la BCE et d'autres banques centrales clés devraient établir des lignes de swap de devises avec les banques centrales des pays à faible revenu et à revenu intermédiaire de la tranche inférieure. La Banque mondiale et d'autres institutions de financement du développement devraient également augmenter considérablement leurs subventions et prêts concessionnels aux pays en développement, en particulier les plus pauvres. Enfin et surtout, si les pays et régions riches, dont plusieurs États américains, arrêtaient de parrainer le blanchiment d'argent et les paradis fiscaux, les pays en développement auraient plus de revenus pour financer les investissements dans le développement durable.



Par Jeffrey D. Sachs

Professeur d'université à l'université de Columbia, directeur du Center for Sustainable Development de l'université de Columbia et président du réseau des solutions de développement durable des Nations unies