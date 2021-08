Il est grand temps d’en finir avec la mauvaise gouvernance qui sévit au Grand Casablanca depuis 2002

appel des candidats ittihadis

29/08/2021

Il y va de la participation et de la volonté des citoyens

«Al’USFP, on ne croit ni à des solutions miracles ni aux belles promesses. Nous croyons plutôt qu’une participation élargie des citoyens aux élections et l’affrontement de la prévarication ou l’achat des voix demeurent la seule issue pour ouvrir les perspectives de l’espoir et du changement et pour créer les conditions d’un nouvel avancement basé sur la solidarité et l’équité et en mesure d’inventer de nouvelles solutions et manières de financement, de dépense, de planification, de programmation, d’évaluation et de contrôle à même d’assurer l’équilibre et l’interaction entre la légitimité démocratique représentative et l’efficience technocratique», tel est le message adressé par les têtes de listes et autres candidats usfpéistes aux prochaines échéances électorales à la population du capitale économique.



Réunis samedi dernier au secrétariat régional du parti à Casablanca, ces derniers estiment que l’accentuation et l’aggravation des dérives, des lacunes et des faiblesses au niveau de la gouvernance locale (notamment en ce qui concerne l’aménagement, l’habitat, le domaine communal, les appels d’offres, la gestion déléguée et la déficience du système de contrôle, de suivi et d’audit), confirment clairement, d’une part, la vulnérabilité de la qualification politique, juridique et morale d’un certain nombre d’acteurs locaux. Et d’autre part, la non satisfaction des citoyens et leur désintérêt vis-à-vis des élections.



Pour les candidats usfpéistes, le système de gouvernance au niveau de la ville de Casablanca exige aujourd’hui une révision radicale à même de créer une rupture avec certaines manières de faire et avec certaines élites politiques qui ont atteint leurs limites et qui ont démontré leur incapacité à doter le Conseil de la ville d’une classe dirigeante démocratique et forte avec des élus compétents, intègres et capables d’élaborer et de mettre en place des programmes de développement local. « Nous constatons des régressions à tous les niveaux. Les dernières inondations qui ont frappé la ville ont démontré la faiblesse des infrastructures et des équipements », a souligné Mohammed Mouhib, tête de liste des élections parlementaires à la préfecture d’arrondissements de Hay Hassani. Même son de cloche de la part d’Ibrahim Rachidi, tête de liste à Anfa, qui a relevé le manque d’avancées au niveau des services, des équipements et des structures et ce depuis 2002. Selon lui, l’arrêt de plusieurs projets a eu pour conséquences la détérioration de la situation de certains secteurs comme c’est le cas pour le transport, le logement, entre autres, tout en indiquant qu’il y a une dilapidation des deniers publics notamment au niveau de l’usage du parc automobile des communes, de consommation du gasoil et des indemnités.



Que proposent les candidats usfpéistes comme alternative ? Pour en finir avec cette situation d’inertie et de vulnérabilité, l’USFP recommande une série de mesures d’urgence.



1- Faire de la commune une plateforme ou une institution de dialogue régulier et continu avec la population et l'adoption d'une politique de concertation concernant les projets et les grandes orientations du développement local



2- Créer des relations nouvelles et efficaces avec les partenaires institutionnels, les associations, le secteur privé, les institutions universitaires et celles de recherche scientifique, et tirer profit des expériences réussies de villes performantes au niveau national et international



3- Renforcer et contrôler les services soumis aux sociétés de gestion déléguée et celles de développement et adopter une politique de contractualisation avec les établissements publics nationaux et le secteur privé national, afin d'atteindre une bonne gestion des services publics locaux, de réduire les coûts et d’attirer des acteurs qualifiés, notamment dans les secteurs des transports urbains, de l'hygiène, de l'électricité, de l'eau et de l’assainissement liquide



4- Organiser l'administration communale de la ville d’une manière maîtrisée et productive et faciliter l'accès à ladite administration en adoptant des techniques modernes de numérisation et de communication



5- Développer des services publics, notamment numériques, qui facilitent les démarches administratives et les rendent plus transparentes



6- Améliorer le climat des affaires en simplifiant et en digitalisant les procédures et en facilitant l'accès à l'immobilier industriel à des prix symboliques



7- Créer des fonds locaux pour soutenir les petites entreprises et les coopératives



8- Attirer les grands projets et investissements afin de créer de nouvelles opportunités d'emploi



9- Organiser les marchés communs, et concéder un nouveau rôle au marché de gros des légumes et fruits de la ville



10- Réhabiliter les anciennes zones industrielles et les unités industrielles délaissées en les transformant en complexes culturels et sportifs



11- Créer plus de zones industrielles en partenariat avec d'autres acteurs et leur commercialisation à des prix préférentiels pour les investisseurs