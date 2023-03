Il déverrouille une Tesla puis la conduit… avant de se rendre compte que ce n’est pas la sienne

17/03/2023

Il aura fallu plus d’une heure à un Canadien pour se rendre compte que le véhicule qu’il conduisait n’était pas le sien. Pourtant, tout s’était passé comme prévu. Début mars 2023, à Vancouver (Canada), grâce à l’application sur son téléphone, il avait pu déverrouiller sa Tesla, un véhicule électrique qui propose un pilotage automatique. Sauf que celle-ci n’était pas la sienne, rapporte Global News relayé par Phonandroid.



Le détail qui lui a fait réaliser la situation : un impact sur le pare-brise qui n’était pas présent sur sa voiture. Après avoir contacté sa femme qui lui a assuré qu’elle aussi n’était pas au courant de ce défaut, il a reçu le message d’un inconnu – le véritable propriétaire de la voiture. Celui-ci lui a demandé s’il conduisait une Tesla.



Les deux propriétaires ont fini par se rencontrer, le second ayant pu appeler le premier, car ce dernier avait laissé son numéro de téléphone dans l’autre voiture : «J’ai été surpris de constater que j’ai pu conduire la voiture de quelqu’un d’autre, par erreur, pendant une heure et demie», a-t-il confié.



Le constructeur automobile Tesla aurait ensuite été contacté par le protagoniste, mais ses interrogations sont restées sans réponse pour le moment.