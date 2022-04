Iftar collectif au Castello di Melegnano

L’Espace maroco-italien de solidarité en collaboration avec l’Observatoire marocain de lutte contre la violence et l’extrémisme ont organisé récemment un Iftar collectif au Castello di Melegnano.



Cette cérémonie, qui a été l’occasion de rapprocher le citoyen italien du patrimoine culturel marocain, a vu la participation de nombreux acteurs politiques, associatifs et syndicaux.

Côté activité, la deuxième édition de cet Iftar ramadanesque a connu l’organisation d’ateliers éducatifs et distractifs en faveur des enfants de la communauté marocaine résidente en Italie.



Le président de l’Espace maroco-italien de solidarité a saisi cet évènement, placé sous le thème «Ramadan de la cohabitation et de la tolérance» pour évoquer les valeurs de solidarité et de réitérer qu’il s’agit là d’une opportunité de rencontre pour les MRE d’Italie qui ne cessent de faire part de leur attachement à leur pays d’origine.



Il y a lieu de signaler qu’en marge de cette rencontre conviviale, un hommage a été rendu à diverses personnalités, à commencer par le consul général du Maroc à Milano, le président de la municipalité de Melagnano, les acteurs associatifs italien Paolo Rausa et marocain Farouq Walidi, ainsi que l’écrivaine et journaliste Principa Bruna Rosco.



M.Q