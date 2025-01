Ifrane : Plus de 4.000 familles bénéficient d'une vaste opération de lutte contre les effets de la vague de froid

26/01/2025

Plus de 4.000 familles des différents douars de la province d’Ifrane ont bénéficié d’une opération de distribution de denrées alimentaires et de couvertures, lancée pour faire face aux effets de la vague de froid.



Cette opération s’inscrit dans le cadre des mesures proactives prises par les autorités locales et les différents services décentralisés conformément aux Hautes Instructions de SM le Roi Mohammed VI et aux directives du ministère de l’Intérieur pour faire face aux conditions climatiques difficiles dans les zones montagneuses et enclavées de la province d’Ifrane.



Dans une déclaration à la MAP, Mme Fatima Mounib, chef de la division des affaires économiques et de coordination de la province d’Ifrane, a souligné que dans le cadre de la mise en oeuvre des Hautes Instructions de SM le Roi visant à prendre des mesures urgentes pour alléger les souffrances des populations des régions montagneuses face à la vague de froid, plusieurs mesures ont été prises, dont l’activation du plan provincial de lutte contre la vague de froid et la mobilisation du comité provincial de veille et de suivi qui a tenu au cours de cette semaine une réunion élargie.



Cette réunion, a-t-elle indiqué, a décidé l’identification des zones touchées par la vague de froid, soit 4.629 familles, la mobilisation des équipes médicales, la fourniture des médicaments nécessaires et l’organisation de caravanes médicales au profit de la population des zones montagneuses, ainsi que l’accompagnement des femmes enceintes et le déneigement des axes routiers.



Il s’agit également de la mise à disposition des moyens de chauffage dans les établissements scolaires, la fourniture de bois de chauffage à la population et de couvertures aux dortoirs et foyers, le suivi de l’approvisionnement de tous les centres commerciaux en denrées alimentaires, le soutien aux personnes sans-abri et la distribution de l’orge au profit des éleveurs.