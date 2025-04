Ifrane : L'Université Al Akhawayn clôture son mois de l'Entrepreneuriat "Ventures Adventure"

29/04/2025

L'Université Al Akhawayn à Ifrane (AUI) a clôturé, samedi, la 7ème édition de son mois de l'Entrepreneuriat, baptisé "Ventures Adventure" en récompensant 17 projets innovants.



Organisé du 7 au 26 avril, cet événement, devenu un rendez-vous phare pour l'écosystème entrepreneurial estudiantin, a culminé avec la sélection de ces projets jugés les plus prometteurs, destinés à recevoir un soutien substantiel pour leur développement.



Cette édition s'est distinguée par une participation massive, mobilisant 537 étudiants issus non seulement de l'AUI mais aussi d'universités partenaires. Répartis initialement en 210 équipes, les participants ont rivalisé d'ingéniosité pour développer leurs idées d'entreprises.

Après une phase de sélection rigoureuse basée sur la viabilité, l'innovation et le potentiel de marché, 73 équipes ont été retenues pour participer à la compétition finale, marquée par des sessions de pitchs intenses et des échanges avec un jury d'experts.



Au terme de ces délibérations, 17 projets se sont particulièrement illustrés et ont été désignés lauréats. Ces équipes bénéficieront d'un accompagnement sur mesure pour concrétiser leurs ambitions. Les récompenses comprennent des opportunités d'investissement direct, l'octroi d'un capital de départ essentiel pour les premières étapes, ainsi qu'un accès privilégié à des programmes de mentorat personnalisés dispensés par des professionnels aguerris.



Selon le degré de maturité de chaque projet, un soutien spécifique à la création juridique et administrative d'entreprise sera proposé, de même qu'un accès facilité à un réseau de clients et fournisseurs potentiels, et des ressources adaptées aux spécificités sectorielles.

S'exprimant lors de la cérémonie de clôture, le président de l’AUI, Amine Bensaid, a souligné l'importance stratégique de cet événement pour l'université et pour le Maroc.



"Cette édition est particulièrement importante car nous croyons que l'entrepreneuriat, dont le Maroc a besoin, se construit grâce à un écosystème solide. Nous ne pouvons pas agir seuls, il est essentiel de collaborer", a-t-il expliqué.



Le responsable a salué la participation active des universités partenaires, dont l'Université Sidi Mohamed Ben Abdellah de Fès, l'Université Moulay Ismaïl de Meknès et l'Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P), avec laquelle l'AUI partage déjà plusieurs initiatives entrepreneuriales.

M. Bensaid a également mis en exergue le rôle fondamental de l'écosystème externe mobilisé pour l'occasion.



"Lorsque je parle d'écosystème, je pense aux PDG, aux dirigeants d'entreprises, aux entrepreneurs, aux mentors et aux coachs qui viennent accompagner nos étudiants. Cet échange est fondamental", a-t-il dit.



Il a insisté sur la valeur de cette interaction, permettant aux jeunes de bénéficier de l'expérience et du réseau des professionnels, et potentiellement de financements via les sociétés de capital-risque présentes.



L'objectif, selon lui, est d'encourager et de maximiser les chances de succès des jeunes entrepreneurs, qui pourront à leur tour inspirer d'autres à se lancer.

En capitalisant sur le succès des éditions précédentes, M. Bensaid a annoncé que l'AUI ambitionne d'impliquer plus de 1000 étudiants dans ses activités entrepreneuriales cette année.



Abondant dans le même sens, le directeur exécutif de l’entrepreneuriat à AUI, Nicolas Klotz, a qualifié ce mois d'"exceptionnel, riche en échanges" entre les startups issues des quatre universités participantes et les professionnels.



Il a souligné l'importance de la collaboration avec "des mentors et des Business Angels du monde professionnel", qui a permis un "enrichissement mutuel extraordinaire" et un transfert direct d'expertise vers le monde académique.



M. Klotz a souligné l'impact de l'initiative sur les étudiants et a mis en lumière la nature concrète des prix décernés, notamment le mentorat pour l'accès au marché et au réseau, ainsi que l'engagement financier de certains Business Angels.



Dans une déclaration à la MAP, le manager de l’Open Innovation, Mehdi Laachach, a mis l'accent sur la qualité des projets présentés, notant l'exploitation judicieuse des technologies de pointe comme l'IA et l'IoT dans divers secteurs (éducation, santé, antifraude).



"Cet événement constitue une plateforme précieuse qui non seulement aide à faire mûrir les idées entrepreneuriales, mais offre également aux étudiants une opportunité de démontrer leur ingéniosité et leur potentiel à contribuer activement à l'accélération de la transformation digitale du Maroc", a-t-il souligné.



Selon les organisateurs, la clôture de "Ventures Adventure" 2025 marque ainsi une étape significative dans la promotion de la culture entrepreneuriale au sein de l'écosystème universitaire marocain. Elle illustre l'engagement de l'AUI et de ses partenaires à former, accompagner et propulser la prochaine génération d'innovateurs et de créateurs d'emplois dont le Royaume a besoin pour accélérer sa transformation digitale et économique.