ITB China : Le Maroc déploie ses couleurs avec un stand aux accents traditionnels

30/05/2025

Le pavillon marocain a brillé de mille feux lors de l'ITB China, salon professionnel de référence du secteur touristique en Chine, captivant les visiteurs par une architecture et une ambiance authentiques.



Déployé par l'Office national marocain du tourisme (ONMT) sur une superficie de 300 m², ce stand s'est imposé comme l'un des plus remarquables du salon qui a réuni plus de 600 exposants représentant 80 pays.



Entremêlant rouge vermillon et tons dorés, le stand s'est distingué par ses motifs géométriques finement ciselés et ses arcs en fer forgé ornementés, instaurant une atmosphère chaleureuse typique de l'hospitalité marocaine, rapporte la MAP.



L'espace central du stand a accueilli, tout au long de l'événement, diverses démonstrations culturelles. Des artistes ont ainsi interprété le répertoire musical marocain, alors que des cérémonies de thé marocain ont séduit un public nombreux et attentif.



L'art calligraphique a constitué l'un des points forts de cet espace. Entouré d'encriers, de calames et de parchemins, un maître calligraphe, coiffé du traditionnel fez et vêtu d'une djellaba ornée de broderies dorées, a exécuté des œuvres devant une foule de visiteurs chinois qui ont observé avec attention chaque geste de cette pratique ancestrale.

En arrière-plan de l'artiste, était exposé un panneau monumental incarnant des exemples de calligraphie arabe aux caractères rouges et blancs.



Une autre section du stand a recréé avec maestria l'atmosphère envoûtante de Chefchaouen. Des murs revêtus d'un bleu cobalt, parsemés de motifs géométriques traditionnels, ont évoqué les ruelles de la célèbre Ville Bleue, devenue en quelques années l'une des destinations les plus photographiées du Maroc.



Un mur incurvé aux motifs répétitifs rouges et blancs, inspirés des zelliges traditionnels, a par ailleurs exposé une collection d'objets d'artisanat marocain, notamment des plateaux en cuivre doré soigneusement disposés.



Le succès du pavillon marocain s'est confirmé par le nombre et la qualité exceptionnelle de ses visiteurs, notamment le ministre malaisien du Tourisme, des Arts et de la Culture, Tiong King Sing, des dirigeants organisateurs du salon et des représentants de groupes touristiques majeurs.



L'ITB China, dont les travaux se sont achevés jeudi au Shanghai World Expo Exhibition & Convention Center, constitue une plateforme incontournable pour le networking et les opportunités commerciales dans l'industrie du voyage.



L'ONMT a affiché une présence significative lors de cette édition, avec une forte délégation de professionnels du secteur conduite par le directeur général de l'Office, Achraf Fayda.

Le point d'orgue de cette présence a été la signature d'un Mémorandum d'entente (MoU) stratégique avec TRIP.COM, la plus grande agence de voyages en ligne de Chine.



Ce partenariat, d'une durée de trois ans à compter du printemps 2025, vise à atteindre un objectif ambitieux de 1,15 million de nuitées chinoises au Maroc d'ici 2028. Il comprend également un travail d'envergure sur l'image et la notoriété de la destination, y compris sur les marchés connexes du Japon et de la Corée du Sud.



Selon la China Tourism Academy et l'ONU Tourisme, les voyages à l'étranger depuis la Chine sont passés de 87 millions en 2023 à environ 130 millions en 2024. Les projections tablent sur 155 millions de voyageurs en 2025, avec un objectif de 200 millions à l'horizon 2028.



Représentant un touriste sur dix au niveau mondial et générant 150 millions de voyageurs annuels, la Chine est le premier marché touristique en termes de volume et de recettes.