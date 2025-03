ITB Berlin 2025 : L’ONMT renforce la présence du Maroc sur le marché allemand

06/03/2025

Le Maroc marque une présence stratégique au plus grand salon du tourisme mondial, l’ITB Berlin, qui se tient du 4 au 6 mars 2025, avec une importante délégation de l'Office National Marocain du Tourisme (ONMT), comprenant la Confédération Nationale du Tourisme (CNT), la Fédération Nationale de l’Industrie Hôtelière (FNIH) et la Fédération Nationale des Agences de Voyages du Maroc (FNAVM).



Véritable carrefour du secteur touristique international, l’ITB Berlin réunit l’ensemble des acteurs de la chaîne de valeur du voyage, offrant une plateforme d’échanges et d’opportunités uniques. L’ONMT a saisi cette occasion pour promouvoir la destination Maroc auprès des professionnels du secteur, renforcer les partenariats existants et explorer de nouvelles perspectives de développement.



L’événement constitue également une vitrine médiatique de premier plan. L’ONMT entend capitaliser sur la présence des grands médias internationaux pour accroître la visibilité du Maroc et consolider son attractivité auprès des marchés cibles.



Sur le pavillon Maroc, plusieurs Conseils Régionaux du Tourisme représentant plusieurs destinations phares du pays sont présents : Tanger, l’Oriental, Fès, Béni Mellal, Drâa-Tafilalet et Casablanca. Cette année, Agadir et Marrakech sont mises à l’honneur.





En marge du salon, l’ONMT annonce la signature de quatre accords majeurs avec des partenaires de renom : Expedia, Condor, Alltours et Discover Airlines, visant à renforcer la promotion et la commercialisation de la destination Maroc.



En tant que leader mondial des plateformes de voyage en ligne, Expedia s’engage aux côtés de l’ONMT dans un partenariat stratégique de trois ans à partir de l’été 2025.



Cet accord ambitieux vise à doubler le nombre de nuitées d’ici la troisième année, à conquérir de nouveaux marchés émetteurs avec un focus sur les États-Unis, le Royaume-Uni et la France, et enfin déployer une stratégie marketing 360° intégrant des médias premium, des campagnes de relations publiques, des formations pour les partenaires et des actions de branding afin de renforcer l’image du Maroc sur l’ensemble des plateformes Expedia.



La consolidation des liaisons aériennes entre le Maroc et l’Allemagne est également un axe clé de cette participation à l’ITB. L’ONMT a signé deux accords avec Condor et Discover Airlines pour renforcer les connexions entre les deux pays et élargir les opportunités de voyage pour les touristes allemands.



Par ailleurs, l’ONMT profite du salon pour rencontrer d’autres acteurs majeurs du transport aérien afin d’explorer de nouvelles opportunités de développement des liaisons entre le Maroc et l’Allemagne



Enfin, pour dynamiser davantage la distribution sur le marché allemand, Alltours, l’un des principaux tour-opérateurs du pays, renforce son partenariat avec l’ONMT. Cette collaboration vise à accroître la commercialisation du Maroc auprès des agences de voyages et des distributeurs allemands, facilitant ainsi l’accès des voyageurs allemands à l’offre touristique marocaine.



L’ONMT réaffirme son engagement à dynamiser la promotion du Maroc sur l’ensemble des marchés internationaux. L’Allemagne, quatrième marché émetteur pour le tourisme marocain, connaît une croissance significative, offrant un potentiel d’expansion considérable. En 2024, le Maroc enregistre 826.282 arrivées touristiques allemandes, soit une hausse de 22% par rapport à 2023.



À travers cette participation ambitieuse à l’ITB Berlin 2025, l’ONMT confirme sa volonté de positionner le Maroc comme une destination incontournable et compétitive sur la scène touristique mondiale.