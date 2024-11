ISFORT se réinvente après 30 ans

Un nouveau nom, de nouvelles spécialisations et un partenariat stratégique avec Unilasalle Polytechnique

12/11/2024

Dans un contexte de modernisation continue de ses programmes et afin de répondre aux besoins évolutifs du marché du travail au Maroc et en Afrique subsaharienne, l'ISFORT (Institut supérieur de formation en technologie alimentaire et génie appliqué) a annoncé un changement stratégique après 30 ans d'existence. Ce changement, marquant une nouvelle ère pour l'institution, comprend un renouveau de son nom et de ses offres de formation.



Dorénavant, l'ISFORT se positionne comme un acteur clé de l'enseignement supérieur en Afrique, en élargissant ses spécialités à des domaines de pointe à forte valeur ajoutée. L’objectif est de répondre davantage aux attentes et aspirations des étudiants tout en s'alignant sur les besoins du marché du travail, notamment en matière de technologies alimentaires et d’ingénierie appliquée.



L'ISFORT a été fondé en 1994 comme le premier institut privé d'enseignement supérieur au Maroc et en Afrique francophone, spécialisé dans des domaines cruciaux pour le développement durable et technologique. Parmi les disciplines abordées dès sa création figurent la technologie alimentaire, la gestion de la qualité, l'environnement, l'intelligence artificielle et le marketing numérique. Ces spécialités ont fait de l'ISFORT une référence dans la formation des jeunes talents, leur permettant d'acquérir des compétences adaptées aux exigences du marché du travail.



Dans un cadre d'internationalisation et de renforcement de ses partenariats, l'ISFORT a signé, le 5 juillet 2024, une convention de partenariat stratégique avec l'Unilasalle Polytechnique, une institution d'envergure fondée en 1854 en France. Ce partenariat vise à solidifier les liens académiques et culturels entre les deux institutions et à travailler de concert sur les défis scientifiques et technologiques actuels. Ensemble, elles s'engagent à améliorer en permanence la qualité de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Unilasalle Polytechnique, reconnue pour son approche multidisciplinaire, combine les sciences de la vie, de la terre, de l'environnement, de l'énergie, des sciences industrielles et des technologies numériques, une vision qui s'inscrit parfaitement dans les ambitions de l'ISFORT pour l'avenir.



Ce partenariat ouvre ainsi la voie à de nouvelles opportunités pour les étudiants de l'ISFORT, leur permettant de bénéficier d'une formation plus diversifiée et de standards académiques internationaux. De plus, il place l'ISFORT dans une dynamique de transformation qui s'étend bien au-delà des frontières du Maroc, renforçant son rôle en tant qu'acteur majeur de la formation technique en Afrique francophone. L'ISFORT et Unilasalle Polytechnique se retrouvent ainsi à la pointe de l'enseignement supérieur, en phase avec les défis mondiaux de la transition énergétique, numérique et environnementale.