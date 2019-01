IRT-WAC, une confrontation entre deux protagonistes aux aspirations opposées

Un mercato hivernal pleinement exploité par le club tangérois

24/01/2019 Mohamed Bouarab

Le Grand stade de Tanger sera le théâtre ce soir à partir de 19 heures de la rencontre qui opposera l’IRT au WAC, un match de la mise à jour (14ème journée) du championnat national de football, Botola Maroc Telecom Pro 1.

Une confrontation qui s’annonce sous de bons auspices entre deux formations aux aspirations diamétralement opposées. Les Tangérois, qui restent sur une série de contre-performances, dont la toute dernière une élimination de la Coupe de la Confédération, doivent impérativement se remettre sur les rails avant qu’il ne soit trop tard. Le club, champion du Maroc en titre, patauge dans une modeste 13ème place et en 14 matches, il n’a pu s’imposer qu’à trois reprises contre cinq défaites et autant d’issues de parité.

Avec l’arrivée d’Abderrahim Taleb aux commandes techniques, l’équipe tangéroise entretient l’espoir de relancer la machine et espère de tout cœur que le déclic coïncidera avec ce match au sommet contre le Wydad.

Que ce soit sur le papier ou la pelouse, la mission sera bien loin d’être une simple sinécure pour les partenaires d’Oussama Laghrib devant un Wydad, pas prêt du tout à lâcher du lest et qui vise la barre des 30 points dès ce match.

Les Rouge et Blanc qui mènent le bal et doivent faire sans deux pièces maîtresses de la défense, en l’occurrence Cheik Comara, convalescent, et Mohamed Nahiri, suspendu par le club, souhaitent vivement conserver leur dynamique positive en vue de conforter leur statut de leader à une manche de la fin de la phase aller.

Par ailleurs, il y a lieu de signaler que l’IRT a profité du mercato hivernal pour renforcer ses rangs avec le recrutement de trois nouveaux joueurs. Le site officiel du club rapporte que la formation azzurblanca s’est attachée les services du gardien de but Salahedine Chihab qui a signé un contrat de trois saisons et demie, et ce après avoir porté les couleurs de l’OCK et évolué dans le championnat du Qatar.

En provenance de l’Association Sportive de Salé, l’attaquant Hamza Ghattas sera Tangérois pour les 4 années et demie à venir, au moment où l’international gambien Nzambe Stevy-Guevane (attaquant) portera les couleurs de l’IRT jusqu’en juin 2021.

Comme précité, ces trois renforts s’ajouteront aux deux recrues qui ont débarqué auparavant, à savoir le Congolais Mokoko, la star d’AS Vita Club, et Rachid Hosni qui n’est pas parvenu à s’imposer au sein de l’effectif du Wydad après avoir joué pour le Chabab d’Al Hoceima et la Renaissance de Berkane.