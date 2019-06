IPLAGE, l’appli qui informe sur la qualité des eaux de baignade

28/06/2019 C.C

Les plages marocaines, berceau de toutes nos envies de relaxation estivales, seront certainement assaillies par des centaines de milliers de vacanciers. Une sempiternelle histoire d’amour qui se prolongera encore une fois cette année, aussi bien sur les rives de l’océan Atlantique que celles de la mer Méditerranée. Un scénario qui ne fait aucun doute contrairement à la qualité inégale des plages du Royaume. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle le secrétariat d’Etat chargé du Développement durable a, récemment, annoncé le lancement de l’application mobile IPlages, lors de la conférence de presse de présentation du rapport national sur la surveillance de la qualité des eaux de baignade des plages du Royaume.

Disponible sur Android, cette application a justement été créée dans le but de fournir au grand public plusieurs informations dont la qualité des eaux de baignade. Ce qui, en creux, indique que sur les plages longeant plus de 3500 km de côtes dont jouit le Royaume, il y en a certaines où la baignade n’est pas recommandée. En tout cas, nul doute que l’appli IPlage représentera un partenaire idéal pour vos vacances. Car en plus de vous aider à trouver le meilleur spot pour vous baigner grâce à une carte géographique interactive, elle vous aidera également à y accéder en vous proposant le meilleur itinéraire. A cela s’ajoute, selon Nezha El Ouafi, secrétaire d’Etat chargée du Développement durable, une fonction qui vous informera sur les infrastructures disponibles sur les plages. Toujours d’après elle, l’application développée par le Laboratoire national des études et de surveillance de la pollution (LNESP) fonde son évaluation sur une conformité catégorisée selon les normes en vigueur relatives à la qualité des eaux de baignade, à savoir la norme NM 03-7-200. A en croire la secrétaire d’Etat chargée du Développement durable, les informations indiquées par l’appli et mises à jour chaque quinzaine, le sont également en temps réel sur le site web http://www.labo.environnement.gov.ma. Mais pas que.

En effet, l’adresse web précitée vous prodigue des consignes pour profiter de vos vacances en toute tranquillité sans pour autant mettre votre santé en danger. A commencer par fréquenter les plages conformes de classes «A» et «B» et éviter celles classées «C» et «D». Il est aussi question d’éviter la baignade en cas de blessures ou de maladies, mais encore utiliser les douches avant et après la baignade. Sans oublier, évidemment, de veiller à la propreté des lieux. Pour ce qui est des animaux domestiques, il faudrait éviter de les emmener sur les plages tout comme s’exposer trop longtemps au soleil. Enfin, et en réalité le plus important, il faudrait veiller à informer et sensibiliser les enfants sur les risques liés à la baignade.