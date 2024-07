IKEA rappelle certaines batteries portables VARMFRONT pour des raisons de sécurité

19/07/2024

IKEA vient de rappeler certaines batteries portables VARMFRONT en raison d’un défaut de fabrication pouvant causer un risque d’incendie.



"IKEA demande à tous les clients qui possèdent une batterie portable VARMFRONT 10 400 mAh (numéro d’article E2038) avec la date d’estampillage (AAMM) 2313, 2316, 2318 ou 2319, ou une batterie portable VARMFRONT 5 200 mAh (numéro de modèle E2037) avec la date d’estampillage (AAMM) 2318,2319 ou 2322, de cesser immédiatement de l’utiliser et de contacter IKEA pour un remplacement de produit ou un remboursement complet", indique la société dans un communiqué.



IKEA développe ses produits à l'aide d'un programme rigoureux d'évaluation des risques et de tests, afin de s'assurer que les produits sont conformes à toutes les lois et normes applicables sur les marchés où ils sont vendus, souligne la même source.



Le risque d'incendie concerne uniquement les unités avec les dates d’estampillage mentionnées précédemment, et par conséquent, ces batteries font l'objet d'un rappel, explique IKEA, appelant tous les clients possédant ces produits à cesser immédiatement leur utilisation et à contacter le magasin IKEA le plus proche pour un remplacement ou un remboursement complet.



Les batteries portables VARMFRONT comportant un horodatage différent ne sont pas concernés par ce rappel, précise la société.



Et de noter que les batteries portables VARMFRONT à l’horodatage concernés peuvent être retournées à n’importe quel magasin IKEA pour un remplacement de produit ou un remboursement complet, et que la preuve d’achat (reçu) n’est pas nécessaire.