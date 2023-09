IDE : Le flux net à 8,63 MMDH à fin juillet dernier

08/09/2023

Le flux net des Investissements Directs Étrangers (IDE) s'est établi à plus de 8,63 milliards de dirhams (MMDH) à fin juillet 2023, en recul de 52,3% par rapport à la même période une année auparavant, selon l'Office des Changes.



Les recettes des IDE ont enregistré une baisse de 23,9% à 18,87 MMDH, tandis que les dépenses ont augmenté de 53,3%, précise l'Office qui vient de publier ses indicateurs mensuels des échanges extérieurs du mois de juillet.



Au titre des sept premiers mois de l’année 2023, les investissements directs marocains à l’étranger (IDME) se situent à 16,38 MMDH, fait savoir la même source, ajoutant que les cessions de ces investissements progressent à 9,19 MMDH.



En dehors des instruments de dette intragroupe et des bénéfices réinvestis, les prises de participation n’augmentent que de 272 millions de dirhams (MDH).