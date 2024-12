Hydrogène vert : Le Maroc, un pionnier en devenir

06/12/2024

Le Maroc, grâce à la vision éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, dispose de tous les atouts pour être pionnier dans le domaine de l'hydrogène vert, a affirmé la présidente de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD), Odile Renaud-Basso.



"Le Royaume, avec sa stratégie avant-gardiste en matière d'énergies renouvelables et une ambition claire, a beaucoup de potentiel pour devenir un pionnier dans le secteur de l’hydrogène vert", a relevé Mme Renaud-Basso dans une interview accordée à la MAP, en marge de l'Africa Investment Forum (AIF) qui s’est achevé vendredi 6 décembre à Rabat.



Mettant l'accent sur le rôle joué par l'OCP pour opérer sur le marché de l'hydrogène vert, la présidente de la BERD a estimé que cette filière pourrait se développer de façon assez stratégique.

Et de soutenir : "Le Maroc, qui fait face à une situation de sécheresse, est également très avancé en matière de dessalement de l’eau de mer". A travers des financements innovants, la BERD finance des investissements dans le domaine de l’énergie éolienne et solaire et d'hydrogène vert, a fait remarquer Mme Renaud-Basso, réitérant l'engagement de la Banque pour accompagner le Maroc dans sa stratégie de décarbonation de l'économie.



En matière de développement de l'investissement privé, le Royaume, à travers le Fonds Mohammed VI pour l’investissement, a développé des outils pour financer des investissements en fonds propres dans l'ensemble du tissu économique.



Selon Mme Renaud-Basso, ces initiatives devraient soutenir la stratégie de croissance du Maroc à long terme.