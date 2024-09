Huitièmes de finale du Mondial de futsal: La sélection nationale à la rude épreuve iranienne

25/09/2024

La sélection marocaine affrontera, ce jeudi à partir de 13h30, son homologue iranienne pour le compte des huitièmes de finale de la Coupe du monde FIFA de futsal dont les phases finales se déroulent actuellement en Ouzbékistan.



Les Lions de l’Atlas, qui ont regagné lundi dernier la ville de Boukhara en provenance de Tachkent, sont conscients, tout comme le sélectionneur national Hicham Dguig, de l’âpreté de la tâche face à un redoutable adversaire, quatrième au tout dernier classement mondial, au moment où l’EN est sixième.



Un match couperet que l’équipe nationale, en dépit de certains forfaits pour blessures, est sommée de bien négocier en vue de prolonger son parcours dans ce Mondial. D’ailleurs, la sélection marocaine reste outillée pour franchir ce cap, d’autant plus que le dernier face-à-face entre les deux équipes en 2022 s’était soldé sur une victoire marocaine, avec à la clé une Coupe des Confédérations remportée en Thaïlande.



Si les partenaires du capitaine Masrar dépassent le stade des huitièmes, ils atteindront comme lors de la précédente édition qui avait eu lieu en Lituanie les quarts de finale. Ils devraient hériter à ce tour du Brésil, première équipe à décrocher sa qualification suite à son carton, mardi, face au Costa Rica (5-0).



Outre le Brésil, la deuxième sélection à avoir balisé son chemin, mardi, pour les quarts de finale a été l’Ukraine, vainqueur de l’équipe des Pays-Bas composée majoritairement de joueurs d’origine marocaine (3-1).



Pour ce qui est des autres matches des huitièmes de finale, en plus de l’opposition Maroc-Iran, la journée de jeudi verra la programmation de la rencontre Portugal-Kazakhstan. Vendredi, le tableau de ce tour sera complété par la tenue des matches Thaïlande-France (13h30) et Argentine-Croatie, sachant que mercredi devaient avoir lieu les rencontres Espagne-Venezuela et Paraguay-Afghanistan.



Pour rappel, la sélection marocaine avait bouclé la phase de poules en deuxième position avec 6 points, derrière le Portugal, tenant du titre et auteur d’un petit chelem d’entrée : trois victoires en autant de sorties. Les poulains de Hicham Dguig avaient entamé le Mondial par une victoire sur le Tadjikistan (4-2) avant d’ajouter à leur tableau de chasse la sélection panaméenne (6-3). Face au Portugal, la hiérarchie a été respectée pour que cette partie se termine par une défaite sur le score de 4 buts à 1.



La sélection nationale, triple lauréate du titre africain, en est à sa quatrième participation aux phases finales d’une Coupe du monde FIFA après les éditions thaïlandaise en 2012, colombienne en 2019 et lituanienne en 2021.



M.Bouarab