Hugh Grant aurait préféré fonder une famille plus tôt

04/01/2020

Hugh Grant regrette de ne pas avoir écouté ses amis. En effet, il adore tellement être père qu’il aurait préféré le devenir plus tôt. Mais il a attendu l’âge de 51 ans pour avoir un premier enfant avec sa compagne de l’époque, en 2011, Tinglan Hong, une fille prénommée Tabitha.

Tout s’est ensuite enchaîné pour Hugh Grant, qui a eu un deuxième enfant l’année suivante, en 2012, avec celle qui est depuis son épouse, Anna Eberstein. Et un troisième enfant à la fin de la même année, avec Tinglan Hong de nouveau.

Depuis, l’acteur de Quatre mariages et un enterrement a eu deux autres enfants avec Anna Eberstein qu’il a épousée en mai 2018. Une vie privée un peu chaotique, en somme, mais son grand regret concerne vraiment la paternité.

« (Etre opposé au mariage) était une erreur totale. Avant, je levais les yeux au ciel quand on me parlait d’enfants. Les gens me disaient ''Mais Hugh tu ne comprends pas''. Et ils avaient raison », a-t-il déclaré à Virgin Radio Breakfast, cité par l’Independent.