Houcine Ammouta aux commandes du club émirati d'Al Jazira

09/07/2024

Le club de football émirati d'Al Jazira a annoncé, lundi, la nomination de Houcine Ammouta comme nouvel entraîneur de l'équipe.



Al Jazira a indiqué sur la plateforme "X" s'être engagé avec Ammouta pour prendre les commandes de l'équipe "A" jusqu'en 2026.

Le coach marocain sera sur le banc d'Al Jazira lors du stage de préparation qu'effectuera le club, courant juillet en Espagne.



Ammouta avait évolué dans le championnat émirati de football en tant que joueur du club de Charjah lors de la saison 2002-2003, avant d'entamer une expérience réussie au Qatar avec le club d'Al Sadd comme joueur et entraîneur.



Avant de s'engager avec Al Jazira, Ammouta a marqué les esprits en tant qu'entraîneur de la sélection jordanienne de football en menant les "Nashama" à la première finale de leur histoire en Coupe d’Asie des nations au Qatar.



Il a également qualifié l'équipe de Jordanie pour les phases finales de la prochaine Coupe d’Asie (AFC-2027) en Arabie Saoudite, ainsi que pour le troisième et dernier tour des éliminatoires asiatiques du Mondial-2026 aux Etats-Unis, au Mexique et au Canada.