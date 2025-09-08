Hommage posthume au dramaturge marocain Hassan El Mniai

Festival international du théâtre expérimental du Caire

08/09/2025

La 32e édition du Festival international du théâtre expérimental du Caire a rendu hommage, vendredi, au dramaturge et écrivain marocain feu Hassan El Mniai.



Une rencontre organisée au Conseil supérieur de la culture en présence de critiques et de chercheurs marocains et arabes a été l'occasion de revenir sur le riche parcours et le projet intellectuel de ce grand penseur (1941-2020), l'un des fondateurs les plus éminents de la critique théâtrale au Maroc et dans le monde arabe.



Un documentaire retraçant son parcours académique a été projeté, mettant en avant certaines de ses publications et ses contributions à des rencontres littéraires et artistiques, en tant qu'un pionnier ayant œuvré à l’ancrage des études théâtrales au sein de l’université marocaine.



A cet égard, l'universitaire et chercheur Youssef Amfazaa a souligné qu'El Mniai était le premier à avoir introduit les études théâtrales à la Faculté des lettres et des sciences humaines (Université Sidi Mohamed Ben Abdellah de Fès), précisant qu'il fut également le premier Marocain à soutenir une thèse de doctorat sur le théâtre en France.



Dans le même sillage, le dramaturge Hassan Nafali a noté que la figure d'El Mniai est associée aux débuts de la critique théâtrale moderne au Maroc de "l'après-indépendance", tandis que l'universitaire Said Karimi a évoqué sa relation académique avec le défunt qui a été son professeur, relevant qu'il a joué un rôle central dans l'ancrage du théâtre au sein de l'université marocaine.



Pour le président du Centre international des arts du spectacle de Tanger, Khalid Amine, le dramaturge est le père spirituel de la critique théâtrale marocaine et arabe. La chercheuse universitaire égyptienne Samia Habib est, quant à elle, revenue sur sa première rencontre avec El Mniai, dont les commentaires, en tant que professeur, avaient marqué un tournant important dans son parcours académique.



Natif de Meknès en 1941, Hassan El Mniai a commencé dès 1963 à publier des articles dans les domaines du théâtre, de la critique littéraire et de la traduction sur les colonnes de plusieurs journaux et revues marocains et arabes. Il a signé des ouvrages de référence dans le domaine du théâtre, entre autres "Des recherches dans le théâtre marocain", "Ici le théâtre arabe", "Le théâtre et l’improvisation" et "Le théâtre marocain de la création à la fabrication du spectacle". Il a aussi écrit sur d'autres domaines de la création dont les arts plastiques. Il est décédé le 13 novembre 2020 dans sa ville natale.