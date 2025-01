Hommage posthume à la mémoire de Latifa Guendouz

24/01/2025

Une cérémonie en hommage posthume à la mémoire de l’historienne marocaine, Latifa Guendouz, a été organisée, mercredi à Rabat, à l’initiative de l’Association Ribat Al Fath pour le développement durable, en présence d’une pléiade d’académiciens, de diplomates, d’acteurs de la société civile et de membres de sa famille.



Cet événement a été l'occasion de se remémorer le parcours de Latifa Guendouz, décédée en décembre dernier, et qui occupait le poste de secrétaire générale de l'Association Ribat Al Fath et de se rappeler ses diverses contributions dans les domaines de la recherche scientifique, de l'action associative et du patrimoine.



S’exprimant à cette occasion, le président de l’Association Ribat Al Fath, Abdelkarim Bennani, a salué les qualités de la défunte, mettant en avant ses réalisations scientifiques reconnues et sa riche contribution dans le domaine de la vie associative.



Pour sa part, le vice-président de l'Association, Mustapha El Jaouhari, a mis en exergue les compétences scientifiques hors pair de la défunte et sa présence distinguée dans le domaine de l’action humanitaire



L'ambassadeur de la République du Yémen au Maroc, Ezzedin Al Asbahi, a, de son côté, mis en avant les contributions de Latifa Guendouz dans la gestion et l'organisation de diverses manifestations culturelles initiées par les instances diplomatiques au Royaume, en partenariat avec l'Association Ribat Al-Fath pour le développement durable.



Enseignante-chercheuse à l’Université Mohammed V de Rabat, la défunte était également membre de l’Association marocaine pour la recherche historique.



Latifa Guendouz est l’auteure de plusieurs ouvrages historiques relatifs notamment à l’histoire de l’édition et de l’imprimerie au Maroc et leur rôle dans la promotion de la culture et du savoir dans le Royaume.



Elle était titulaire d’un doctorat en histoire contemporaine de l’Université Mohammed V de Rabat, où elle a aussi décroché un diplôme d’études supérieures en histoire moderne et une licence en histoire.

Bouillon de culture

Une célèbre guitare de Jeff Beck aux enchères



Une vente aux enchères à Londres de guitares et autres équipements de musique du guitariste britannique de légende Jeff Beck a récolté plus de 8,7 millions de livres (9,5 millions d'euros), dont plus d'1,06 million pour la seule fameuse guitare "Oxblood" Gibson Les Paul 1954

Cette guitare apparaissait sur la couverture de l'album solo "Blow by blow" (1975) et avait été utilisée dans de nombreux concerts par Jeff Beck, décédé début 2023.

Son prix était estimé entre 350.000 et 500.000 livres sterling (entre 420.000 et 600.000 euros), selon la maison d'enchères Christie's organisatrice de la vente

Parmi les pièces phares figurait également une guitare Fender électrique 1990, principal instrument utilisé par Jeff Beck entre 1999 et 2014, achetée pour un million de livres, pour une estimation entre 20.000 et 30.000 livres

Cette vente "rend hommage à l'héritage d'un génie, d'une vraie légende du rock, révérée dans le monde entier", s'est félicité Amelia Walker, experte des collections privées et emblématiques de Christie's à Londres, citée dans un communiqué.

"Je suis tellement heureuse que les guitares de Jeff aient été si populaires parmi ses fans et ses amis", a pour sa part réagi Sandra Beck, la veuve du musicien, citée dans le même communiqué

Au total, la vente comptait plus de 130 objets, dont des guitares et des amplis, utilisés par Jeff Beck "tout au long de sa carrière qui s'est étalée sur près de six décennies", selon Christie's.