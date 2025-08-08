Hommage du Festival du film méditerranéen d’Alexandrie à Hakim Belabbès

Le réalisateur et scénariste marocain Hakim Belabbès sera à l’honneur lors de la 41e édition du Festival du film méditerranéen d’Alexandrie prévue du 2 au 6 octobre, ont annoncé les organisateurs.



Dans un communiqué, la direction du festival indique que cette distinction est une reconnaissance du parcours remarquable du cinéaste marocain et sa contribution précieuse au rayonnement du cinéma maghrébin et méditerranéen.



Hakim Belabbès, qui compte parmi les voix cinématographiques les plus marquantes du Maroc et du monde arabe, a su imprimer sa marque singulière au grand écran grâce à un style artistique unique.



Ses œuvres se distinguent par une grande finesse narrative et une maîtrise sensible du langage cinématographique pour explorer les notions d’identité et de mémoire culturelle.



Né en 1961, ce natif de Béni Mellal a d’abord étudié la littérature anglaise et américaine au Maroc, avant de poursuivre une formation en cinéma à Lyon (France) puis à l’Université Columbia de Chicago, où il a obtenu un master en réalisation cinématographique.

Son œuvre oscille entre documentaire et fiction courte. Il a signé plusieurs films, dont "Un nid dans la chaleur", "Toujours prêt", ou encore "Chuchotements" (2001).



Il a également reçu de nombreux éloges de la critique pour ses œuvres phares "Trois anges aux ailes cassées" (2002) et "Les Fibres de l'âme" (2003), qui conjuguent contemplation poétique et expérimentation artistique.

Bouillon de culture

Parution



L’écrivain bahreïni Nooh Khalifa vient de publier un nouvel ouvrage intitulé "Le Bahreïn et le Maroc : Activités diplomatiques culturelles partagées".

Dans ce livre, troisième publication dédiée aux relations maroco-bahreïnies, l’auteur présente un volet de l’activité culturelle continue entre les deux pays dont l’organisation de festivals et d'événements intellectuels ainsi que la signature d’accords et les échanges bilatéraux.

Dans une déclaration à la MAP, l’écrivain revient sur le rôle actif et l’impact de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et Sa Majesté le Roi Hamad Ben Issa Al Khalifa, ayant permis aux relations diplomatiques et culturelles bilatérales de se développer.

Et d’ajouter qu’en exécution des instructions des deux Souverains, les organismes gouvernementaux culturels, médiatiques, diplomatiques, éducatifs et civils ainsi que les intellectuels se sont inscrits dans les dynamiques de coopération et d’échange culturel permettant de poser les bases d’une unité culturelle globale articulée autour de divers domaines.

L'auteur a également mis en lumière l’importance cruciale accordée par le Roi du Bahreïn au renforcement de la coopération et de l'interaction culturelle avec le Maroc, notamment en encourageant les acteurs bahreïnis à participer activement aux activités et aux festivals culturels au Maroc, dont le Moussem culturel international d’Assilah.

