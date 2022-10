Hommage aux anciens joueurs de l’EFSB

29/10/2022

C’ est sur une louable initiative que l'Association des anciens joueurs de l'équipe du Fatah Sidi Bennour (EFSB) a organisé à la salle des fêtes Joudiya, dans la soirée du mercredi 26 octobre 2022, une cérémonie en hommage à plusieurs figures sportives au niveau local et national à Sidi Bennour.

Un moment de reconnaissance visant à fêter comme il se doit tous ceux qui ont beaucoup apporté au football local et national.



De vibrants hommages ont été rendus à Driss El-Baroudy, défenseur droit de cette équipe, et à l'ailier droit Mohamed Azdoo, pour leur abnégation et le sérieux dont ils ont fait preuve durant toute leur carrière footballistique dans les Doukkalas au sein de l’EFSB.



Leur présence régulière pendant les entraînements et les rencontres autant amicales qu’officielles a été conçue comme soutien moral inconditionnel. Ils continuent, par ailleurs, à inspirer leurs successeurs quant à l’engagement de défendre loyalement les couleurs de leur équipe désormais entre des mains sûres et bien soutenues: un bureau qui vise la montée.



« Nous avons été en première division ! », souligne Si Mohamed. Ce genre de cérémonie vise, selon le bureau, à instituer une culture de reconnaissance vis-à-vis des personnes ayant été un atout pour l’EFSB, et un exemple de savoir-être et de savoir-faire en matière d’esprit sportif et de solidarité.



C’est sur la base de ces atouts que l’Association des anciens joueurs projette de faire de ces cérémonies une occasion pour rendre hommage à tous ceux qui ont été derrière la consécration de cette discipline et l’intégration des filles dans le club de l’EFSB. De telles cérémonies seront organisées lors des fêtes nationales et religieuses.



«L’esprit de solidarité doit primer du fait que la situation sociale de certains anciens joueurs est difficile», souligne l’un des membres de l’association. Et d’ajouter: «Nous comptons organiser une nouvelle rencontre en hommage à d’autres joueurs et dirigeants en décembre».



Il convient de rappeler que cette soirée a été clôturée par la remise de cadeaux symboliques et de certificats de reconnaissance aux personnes honorées.



Abdelkerim Mouhoub