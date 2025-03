Hommage au penseur Abdelaziz Ben Othman Touijri pour ses contributions dans le domaine culturel

24/03/2025

Une rencontre scientifique a été organisée, samedi à Rabat, en hommage aux contributions du penseur saoudien Abdelaziz Ben Othman Touijri, ancien directeur général de l'Organisation du monde islamique pour l'éducation, les sciences et la culture (ICESCO), dans les domaines de la pensée, de l’éducation et de la culture.



Organisée par le Centre marocain d’études et de recherches pédagogiques en partenariat avec l’Institut international de la pensée islamique, cette rencontre s'est tenue sous le thème : "La vision civilisationnelle du projet intellectuel d'Abdelaziz Ben Othman Touijri".



Les travaux de cette rencontre se sont divisés en deux sessions, la première ayant examiné la vision civilisationnelle de la pensée de M. Touijri, tandis que la deuxième a connu des lectures dans les œuvres du penseur.



Dans une déclaration à la presse, le président du Centre marocain d’études et de recherches pédagogiques, Khalid Samadi, a indiqué que cette rencontre scientifique s’inscrit dans le cadre d’une tradition annuelle qui accueille des personnalités intellectuelles de premier plan, dans le but de créer des passerelles avec les étudiants en master et en doctorat, afin de les aider dans le cadre de leurs mémoires et leurs thèses.



Il a relevé, dans ce sens, que l’hommage rendu à M. Touijri est une reconnaissance de l’expérience scientifique et institutionnelle accumulée par le penseur, ainsi que de la richesse de son projet civilisationnel qui touche les questions de dialogue culturel et des stratégies de développement du monde islamique.



De son côté, M. Touijri s'est dit fier de recevoir cet hommage qui célèbre la pensée et le dialogue civilisationnel, rappelant que tout au long de sa carrière professionnelle, il a veillé à s'engager dans des questions intellectuelles et culturelles, plaçant les valeurs islamiques et la communication interculturelle au centre de ses préoccupations.



Le penseur, qui a reçu à cette occasion le "Bouclier de l'excellence intellectuelle", a souligné l'importance de la pensée dans la renaissance civilisationnelle, estimant que le développement ne peut être réalisé sans des bases culturelles et intellectuelles solides.

Abdelaziz Ben Othman Touijri, qui a occupé le poste de directeur général de l'ICESCO entre 1991 et 2019, a publié une cinquantaine de livres dans les domaines de la pensée, de la littérature et de la culture.



Créé en 2000 à Tétouan, le Centre marocain d’études et de recherches pédagogiques oeuvre en partenariat avec des institutions nationales et internationales à soutenir et à améliorer la qualité de l’éducation et à promouvoir la pensée critique.

Bouillon de culture

Election



Le journaliste et écrivain Hatim Bettioui a été élu, samedi à Assilah, secrétaire général de la Fondation du Forum d'Assilah, succédant à son fondateur et initiateur du Moussem culturel international d'Assilah, feu Mohamed Benaissa.



M. Bettioui, qui a accumulé une riche expérience dans le domaine du journalisme tant au niveau national qu'international, a été élu lors d'une assemblée générale extraordinaire consacrée à l'élection d'un nouveau secrétaire général de la Fondation.



Selon un communiqué de la Fondation, cette assemblée a été également l'occasion de discuter des préparatifs de la 46ème édition du Moussem culturel international d'Assilah, qui se déroulera cette année en trois sessions. Ainsi, la session de printemps, qui se tiendra du 5 au 20 avril, sera consacrée aux arts plastiques, avec au menu des expositions et des ateliers artistiques mettant en vedette des artistes marocains et étrangers.



La session d'été, prévue du 29 juin au 6 juillet, sera dédiée à l'atelier des fresques murales. Cette session sera ponctuée également par l'atelier des talents du Moussem et l'atelier d'écriture et d'expression littéraire pour les enfants.

Quant à la session d'automne, prévue du 19 septembre au 10 octobre, elle sera consacrée aux colloques.



La même source a précisé que le programme du 46ème Moussem culturel d'Assilah sera annoncé ultérieurement.