Hommage au parcours distingué de l’écrivaine Aïcha Belarbi

14/05/2024

Le 29ème Salon international de l’édition et du livre (SIEL) a rendu, lundi, un vibrant hommage à l’écrivaine et sociologue Aïcha Belarbi, qui a marqué par ses écrits la scène littéraire marocaine.



Lors d’une rencontre sur le parcours distingué de cette écrivaine, les intervenants ont mis en exergue l’importance des sujets et questions que Mme Belarbi explore à travers ses œuvres, notamment l’instruction des filles, les droits de l'Homme, l’égalité des genres et la migration.



Ils ont également souligné qu’Aïcha Belarbi représente l’une des figures éminentes de la littérature marocaine qui ont joué un rôle important dans le mouvement pour les droits des femmes au Royaume, ainsi que dans la mise en avant de l’écriture féminine et inclusive au niveau national et international.



De par ses différentes casquettes de diplomate, professeure universitaire, sociologue, écrivaine et militante, Mme Belarbi a su apporter une réelle contribution et un nouveau souffle à la littérature marocaine, ont-ils indiqué, ajoutant que ses réflexions approfondies sur des questions relatives à la situation de la femme au Maroc ont fortement contribué à la libération des voix féminines.



Dans une déclaration à la presse, Mme Belarbi s’est dite très heureuse et honorée par cet hommage dans le cadre de cette manifestation littéraire qui met en avant le travail et les contributions de grand nombre d’écrivains marocains, soulignant le rôle important du SIEL dans la promotion de la littérature, notamment auprès de la jeunesse marocaine.



"La littérature est une évasion, une projection dans le monde futur et des états d’âme qui sont exprimés", a dans ce sens noté Mme Belarbi, indiquant toutefois que ce qui a le plus marqué sa carrière est le travail politique qui demande une formation, un investissement et une disponibilité.



Pour ce qui est de la situation des femmes au Royaume, elle a souligné qu’au fil des années, il y a eu de grandes réalisations mais qu’il reste encore du chemin à faire, expliquant qu'elle aspire à ce que toutes les femmes puissent consolider leur place sur la scène politique, économique et sociale.



Professeure universitaire et sociologue, Aïcha Belarbi compte à son actif plusieurs ouvrages dont "Couples en question", "Corps au féminin", et "Femmes et Islam". Elle a également à son actif plusieurs autres publications, dont "Vie en vers", "Impressions, expressions", "Longue traversée" et "Le soleil se lève la nuit".



Militante pour les droits des femmes marocaines depuis le milieu des années 70 du siècle dernier, elle était membre du gouvernement d'alternance entre 1998 et 2002, et ambassadeur du Maroc auprès de l’Union européenne, puis commissaire internationale à l’Organisation internationale pour les migrations entre 2004 et 2006.



Placée sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI et organisée par le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication en partenariat avec la Wilaya de la région de Rabat-Salé-Kénitra, la région de Rabat-Salé-Kénitra et la Commune de Rabat, la 29ème édition du SIEL connaît la participation de 743 exposants représentant 48 pays, avec comme invitée d’honneur, l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO).