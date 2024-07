Hommage au journaliste Mustapha El Alaoui en reconnaissance de ses contributions dans le domaine des médias

22/07/2024

L'association Al-Irfane a organisé, samedi à la médiathèque de la Fondation de la Mosquée Hassan II à Casablanca, une cérémonie en hommage au journaliste Mustapha El Alaoui, en reconnaissance de ses contributions remarquables dans le domaine des médias.



Mustapha El Alaoui, qui a travaillé à la Société nationale de radiodiffusion et de Télévision (SNRT), est considéré comme une personnalité nationale ayant marqué le paysage médiatique. Il est devenu célèbre pour la présentation d'émissions de débats et pour ses commentaires sur les activités Royales depuis les années 70, ce qui en a fait l'une des figures médiatiques distinguées au Maroc.



Dans une allocution de circonstance, Mustapha El Alaoui a exprimé sa joie pour cet hommage, soulignant que la présence nombreuse de personnalités de divers âges et horizons "me fait sentir que j'ai accompli ma mission comme il se doit".



Il a affirmé que ce qu'il a accompli au cours de ses 56 ans de carrière a touché les citoyens parce qu'il a exercé sa mission médiatique avec sincérité, ajoutant que "ce qui vient du cœur atteint les cœurs des gens".



A l'occasion de cet hommage, de nombreux témoignages ont été présentés en l'honneur de ce journaliste par des professionnels des médias, des universitaires, des politiciens, des artistes et des acteurs de la société civile, qui ont mis en avant son parcours professionnel riche ainsi que son humanité et son humilité qui ont marqué sa carrière médiatique.



Tous les témoignages, qu'ils soient présentés en direct ou enregistrés, ont souligné que Mustapha El Alaoui est l'une des figures médiatiques qui ont marqué l'histoire de la presse nationale, réussissant à se rapprocher du grand public et étant une voix qui faisait face aux détracteurs du Maroc à travers l'émission "Sawt al Hak".



Ils ont ajouté que la mémoire auditive et visuelle des Marocains est associée à la voix de ce présentateur, notant qu'il était l'une des meilleures voix radiophoniques et qui excellait dans l'utilisation du dialecte marocain pour communiquer avec l'ensemble des citoyens.



Ils ont également souligné que le nom de Mustapha El Alaoui était également associé à la présentation des bulletins d'information et à l'accueil de diverses personnalités politiques représentant différents courants politiques et intellectuels marocains à travers l'émission "Hiwar".