Hommage appuyé à Fès au champion du monde et olympique d'athétisme Soufiane El Bekkali

26/10/2023

L'Institut des sciences du sport de Fès a rendu, mercredi, un hommage appuyé au double champion du monde et champion olympique marocain Soufiane El Bakkali, spécialiste du 3.000 mètres steeple.



Devant un public composé d’étudiants, de professeurs et de responsables sportifs, Soufiane El Bakkali a retracé les principales étapes de sa carrière sportive, depuis ses débuts à l’âge de 12 ans jusqu’à sa consécration aux Jeux olympiques de Tokyo, où il a remporté la médaille d’or en battant le record olympique. Le champion marocain a partagé son expérience et ses conseils avec les jeunes étudiants de l’Institut, les encourageant à persévérer dans la pratique du sport et à croire en leurs rêves.



Il a également exprimé sa gratitude envers l’Institut des sciences du sport de Fès pour cette initiative qui lui rend hommage et qui valorise ses exploits. A cette occasion, Karim Tlemçani, qui accompagne Soufiane El Bakkali depuis ses 13 ans, a témoigné de la fierté qu’il éprouve pour son poulain, qui a réalisé des exploits historiques pour le pays. Il a salué les qualités morales et physiques d’El Bakkali, sa capacité à se surpasser et à s’adapter aux conditions d’entraînement.



Il a également affirmé que Soufiane El Bakkali est un athlète né pour briller sur les plus grandes scènes. "Pour décrocher des médailles, il faut être fort psychiquement, car il y a des athlètes qui ont les meilleures performances au monde mais qui n’ont pas le mental pour gagner", a-t-il expliqué. M. Tlemçani a rappelé que Soufiane El Bakkali n’a cessé de progresser depuis sa première médaille dans un grand championnat (argent aux Mondiaux de Londres en 2017).



Il a ensuite confirmé son statut de médaillé de bronze aux Mondiaux de Doha en 2019, avant de s’imposer comme le maître incontesté du 3.000 m steeple, en mettant fin à la domination kényane qui durait depuis des années. "Pour les grands champions comme El Bakkali, l’appétit vient en mangeant", a relevé M. Tlemçani.



Dans une déclaration à la MAP, Abdelrhani Elachqar, vice-président de l’université Sidi Mohamed Ben Abdellah (USMBA) de Fès, directeur par intérim de l'Institut des Sciences du Sport-Fès (ISSF) a indiqué que cette cérémonie visait à mettre en lumière le dynamisme de cette structure, tout en célébrant le parcours exemplaire de l'athlète.



"Soufiane El Bakkali incarne parfaitement les valeurs de persévérance et de dépassement de soi que nous souhaitons transmettre à nos étudiants", a déclaré M. Elachqar devant un parterre d'étudiants captivés, ajoutant que "son abnégation et sa ténacité forcent l'admiration. Il est la preuve vivante qu'avec motivation et travail, tous les rêves sont à portée de main.



" La rencontre a été marquée par la remise d’un trophée et d’un certificat de reconnaissance à Soufiane El Bakkali, ainsi que par la projection d’un film documentaire retraçant son parcours exceptionnel.