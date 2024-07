Hommage à l’artiste Said Alaoui en Tunisie !

22/07/2024

Un hommage a été rendu à l’artiste marocain Said Alaoui non pas à Casablanca, mais plutôt lors d’une cérémonie organisée récemment en Tunisie pour son parcours riche et son apport dans tous les domaines de la musique, à savoir l’encadrement, la diffusion, l’enregistrement et la composition de la musique de film.



A rappeler que Said Alaoui a parcouru le monde avec les plus grandes stars de la musique et du chant nationaux et internationaux, lors de tournées au cours desquelles il a excellé à démontrer son savoir-faire, son professionnalisme et ses compétences en jouant en solo.



Il a fondé l’orchestre Casablanca de la musique moderne avec lequel il a animé des soirées musicales pour la télévision marocaine avec, entre autres, feu Mohamed El Hayani, Abdelhadi Belkhayat, Abdelouahab Doukkali. On lui doit également le grand soutien apporté à plusieurs artistes au début de leur carrière artistique.



Et dépit de ses multiples fonctions administratives (il est directeur du Complexe culturel Sidi Belyout, directeur du conservatoire Sidi Belyout) Said Alaoui reste le principal coordinateur et organisateur de tous les festivals célébrés par la commune urbaine de Sidi Belyout.