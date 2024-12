Hommage à l'artiste Abdelwahab Doukkali

19/12/2024

Un hommage a été rendu, lundi à Meknès, au parcours artistique distingué et remarquable de l'artiste marocain Abdelwahab Doukkali.



Une cérémonie artistique a été organisée à cette occasion à l'initiative de l’Association Kalimar ayant permis de mettre l’accent sur la longue expérience artistique du doyen de la chanson marocaine, en revenant sur les moments les plus forts qui ont marqué le parcours musical de cet artiste durant plus de six décennies.



Le programme de la cérémonie comprenait la présentation de différents témoignages qui ont salué la longue expérience de cet artiste, qui a contribué au développement de la chanson marocaine authentique avec des chants et mélodies ancrés dans la mémoire de plusieurs générations de Marocains.



Dans une déclaration à la MAP, la star de la chanson marocaine a exprimé sa joie et son immense bonheur pour cet hommage organisé dans une ville historique connue pour la diversité de ses cultures et la richesse de son patrimoine et de sa civilisation.



Il a ajouté que cette cérémonie est un hommage à la chanson marocaine authentique et constitue une occasion de renouer le contact avec le public et d'échanger avec les écrivains, poètes et autres créateurs.



De son côté, la présidente de l'Association Kalimar, Houda Fechtali, a indiqué que cette cérémonie est en hommage à un pionnier de la chanson marocaine, qui a inspiré par son talent plusieurs générations, depuis les années 50, et présenté de belles chansons et mélodies avec un grand sens de créativité.



Elle a ajouté que l'association, qui œuvre dans le domaine culturel, artistique et éducatif et vise à valoriser et enrichir la scène culturelle et artistique de la ville de Meknès, rendra également hommage à un groupe de créateurs, d'artistes et d'acteurs du domaine culturel, en reconnaissance de leurs contributions distinguées.

Bouillon de culture

Exposition



Le vernissage d'une exposition d'oeuvres de l’artiste-peintre espagnol Mariano Bertuchi qui donnent à découvrir le Maroc authentique du siècle dernier a eu lieu mardi à Alicante, dans le sud-est de l'Espagne.

Intitulée "Mariano Bertuchi, images du Maroc", cette exposition organisée par Casa Mediterraneo (Maison de la Méditerranée), offre l’occasion au public d’explorer des toiles peu connues de Mariano Bertuchi et de découvrir le Maroc authentique tel que capté par cet artiste-peintre ayant vécu à Tétouan entre 1930 et 1955.

L'exposition dévoile une collection de 42 œuvres inédites qui mettent en lumière les paysages du Maroc, les modes de vie et les expressions culturelles de ses habitants durant cette époque.

Dans une déclaration à la MAP, le commissaire de l'exposition, Juan Ramón Roca, a indiqué que cet événement culturel est un hommage à Mariano Bertuchi, à l'occasion du 140e anniversaire de sa naissance, et à ses liens forts avec le Maroc, pays où il a vécu durant les 25 dernières années de sa vie.

"L'exposition braque les projecteurs sur un profil peu connu du peintre et sur ses œuvres jamais dévoilées au grand public, lesquelles le distinguent des autres artistes car elles font la part belle aux paysages réels et authentiques d'un Maroc ancestral, loin des fantaisies", a-t-il souligné.

L'inauguration de cette exposition dédiée à Mariano Bertuchi à la Casa Mediterráneo symbolise avec éclat les liens historiques et profonds unissant les deux rives de la Méditerranée, et plus particulièrement le Maroc et l'Espagne, a déclaré à la MAP le directeur général de la Maison de la Méditerranée, Andrés Perelló Rodríguez, soulignant l'"excellence des relations" liant les deux Royaumes.