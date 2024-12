Hommage à Omar Azziman, ancien président du CCDH

06/12/2024

Une cérémonie a été organisée, jeudi au siège du Conseil national des droits de l'Homme (CNDH) à Rabat, en hommage à Omar Azziman, conseiller de Sa Majesté le Roi et ancien président du Conseil consultatif des droits de l'Homme (CCDH).



Cette cérémonie, qui s'est déroulée en présence de plusieurs hauts fonctionnaires et des personnalités de divers horizons, a été rehaussée par la présentation d'un livre-témoignage relatant les qualités humaines et le parcours distingué d’Omar Azziman.



Dans un discours prononcé à cette occasion, la présidente du CNDH, Mme Amina Bouayach, a indiqué que la présidence de M. Azziman à la tête du CCDH a coïncidé avec le lancement de l'un des chantiers les plus importants du Maroc, à savoir celui de la justice transitionnelle, considéré comme l'un des modèles majeurs au monde en matière d'équité et de réconciliation.



M. Aziman est parmi les grandes figurent du mouvement des droits de l'Homme au Maroc, que ce soit parmi les fondateurs, les sympathisants ou les acteurs, avec un fort engagement pour les droits de l'Homme à travers les différentes positions de responsabilité qu'il a occupées, a-t-elle relevé.



Après avoir mis en avant les qualités humanitaires de M. Azziman et sa recherche constante de la concordance et l'unanimité, Mme Bouayach a souligné que l'expérience et les apports de M. Azziman à la tête du CCDH ont permis aux présidents successifs de cette institution de poursuivre les actions de "construction, de consolidation et de consécration".



Pour sa part, Omar Azziman a dit avoir lu les témoignages figurant dans le livre "avec une forte émotion et un grand émoi en raison de leur richesse qui relate une histoire de vie comme s'il s'agissait d'épisodes écrits à travers de nombreuses plumes", notant que ces témoignages proviennent de compagnons de travail lors de l'exercice des responsabilités, d'amis proches et au nom d'amis disparus.



Il a souligné que ces témoignages riches et diversifiés de par les styles, les approches, les anecdotes et l’humour qu’ils contiennent, portent de nombreux souvenirs choisis soigneusement, ajoutant que le fil conducteur de ces témoignages, malgré leur diversité, est celui de la proximité, de la générosité, de la gentillesse, de l’amitié et de l’affection.



L’écrivain Abdelkader Chaoui a relevé dans une allocution d’introduction, que M. Azziman est un intellectuel engagé et un chercheur compétent préoccupé par les questions de la pensée, du droit, des droits de l’Homme et de la politique, notant que cet hommage intervient dans le cadre de la commémoration du 20ème anniversaire de la création de l'Instance Equité et Réconciliation (IER).

Et d'ajouter que M. Azziman a assumé avec brio plusieurs responsabilités dans les domaines des droits de l’Homme, de la justice, de l’éducation, de la régionalisation et de la justice transitionnelle.



Cette cérémonie, agrémentée de plusieurs prestations musicales, a été clôturée par la remise à M. Azziman d'un exemplaire de ce livre témoignage de 300 pages, élaboré par Abdelkader Chaoui et Ali Kettani.