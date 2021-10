Hommage à Hassan Najmi, SG du prix international de poésie Argana

Forum des "prix arabes"

10/10/2021

Le Forum des "prix arabes" a rendu un hommage à huit personnalités intellectuelles et littéraires arabes, dont le poète et auteur Hassan Najmi, également secrétaire général du prix international de poésie Argana, dans le cadre de la Foire internationale du livre de Riyad 2021 qui se tient à la "Façade de Riyad".



La cérémonie d'hommage a eu lieu mercredi en présence du Prince Khalid Al Faissal, Conseiller du Serviteur des deux Lieux Saints, gouverneur de la province de La Mecque, président du comité du prix du Roi Fayçal, président honoraire du Forum "des prix arabes", ainsi que de personnalités arabes dont le directeur général de l'Organisation arabe pour l'éducation, la culture et les sciences (ALECSO), Mohamed Ould Amar.



Le Prince Khalid Al Faissal a remis le trophée à Hassan Najmi, secrétaire général du prix international de poésie Argana, ainsi qu'à 7 autres pionniers des prix arabes issus de divers pays du monde arabe, à savoir Ahmed Al-Dabib, Jaber Asfour, Fahd Al-Samari, Asaad Abdulrahman, Majdoub Aidrous, Sassi Hammam et Said Al Said, et ce en présence de 23 représentants de prix arabes.



Ont également pris part à la 3ème édition du Forum des "prix arabes", des personnalités intellectuelles et littéraires arabes, dont le poète Mourad El Kadri, président de la Maison de la poésie au Maroc, et Bassam Kurdi, du Centre culturel des écrivains au Maroc en tant qu'éditeur partenaire du projet 101 livres, qui a été réalisé en coordination avec l'Institut du monde arabe à Paris et la Fondation du Prix international du Roi Fayçal.



Le secrétaire général du Prix du Roi Fayçal, président du Forum des "prix arabes", le Dr Abdulaziz Alsebail a souligné dans une déclaration à la MAP, qu'"au cours de la cérémonie, huit figures arabes ayant joué un rôle majeur dans l'enrichissement du paysage culturel arabe et la création de ces prix ont été honorées, parmi lesquelles le professeur Hassan Najmi, qui a été un fondateur et un influenceur au Prix Arkana remis par la Maison de la poésie au Maroc, aux côtés de sept autres personnalités de différents pays arabes".



Cette initiative valorise les rôles joués par ces intellectuels pour confirmer l'importance des prix, assurer leur succès et fournir les moyens nécessaires pour leur garantir une forte présence dans la culture arabe, a ajouté M. Alsebail.



Il a indiqué qu'au cours de la réunion de l'Association publique tenue jeudi, les membres du Forum des "prix arabes" ont discuté de plusieurs questions relatives à la scène culturelle. En plus, une réunion spéciale a eu lieu entre le Forum des "prix arabes" et le directeur général d'ALECSO autour des moyens de coopération entre le Forum et l'Organisation.



Il est à noter que, lors de cette cérémonie, l’Institut du monde arabe à Paris a rendu un hommage au Prince Khalid Al Faissal pour ses efforts ainsi que pour ses contributions littéraires, intellectuelles et culturelles étalés sur plus de cinq décennies.