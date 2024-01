Hommage à Badia Skali et Latifa Bennani Smires, les deux premières femmes députées au Maroc

Soixantenaire du Parlement

18/01/2024

Un hommage spécial a été rendu, mercredi soir, à Badia Skali et Latifa Bennani Smires, les deux premières femmes députées au Maroc, en clôture d'un symposium national marquant le 60ème anniversaire de la constitution du Parlement marocain, organisé sous le Haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.



Dans une allocution prononcée à cette occasion, le président de la Chambre des représentants, Rachid Talbi Alami, qui a présidé la séance de clôture de ce symposium aux côtés du président de la Chambre des conseillers, Enaam Mayara, a salué la contribution des deux femmes honorées dans le développement de l'action parlementaire et le renforcement de la présence féminine dans l'institution législative, qualifiant leur hommage de "moment symbolique de grande portée".



Le président de la Chambre des représentants a également salué les contributions des femmes parlementaires et toutes les actrices du paysage politique de tous bords, ainsi que toutes les femmes marocaines, aux côtés de leurs confrères masculins, au processus de développement et de modernisation mené par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, relevant que les femmes marocaines ont marqué leur première entrée au Parlement lors de la cinquième législature (1993-1997), inaugurant une nouvelle ère dans la vie du Royaume, celle de "l'autonomisation politique de la femme marocaine".



M. Talbi Alami a confirmé que le lancement effectif de la participation des femmes au Parlement marocain n'aurait pu se faire sans une volonté Royale claire qui a conduit au développement constant de la présence de la gent féminine au sein de l'institution législative, puisque leur nombre est passé de deux députées au cours de la législature de 1993-1997 à 96 femmes parlementaires à la législature actuelle 2021-2026.



Dans ce contexte, il a fait état du lancement d'une étude par la Chambre des représentants sur "La représentation des femmes au Parlement en trente ans d'action parlementaire 1993-2023", pour mettre en exergue la participation de la femme dans la vie politique et sa contribution efficace à la promotion des compétences du Parlement marocain.



Cette étude, a-t-il ajouté, a fait ressortir une participation qualitative et équilibrée des représentantes féminines dans l'action parlementaire, à commencer par la fonction législative, marquée par une participation importante des femmes, puis celle du contrôle de l'action gouvernementale à travers divers mécanismes de contrôle qui ont connu un développement constant et, enfin, la participation efficace à l'évaluation des politiques publiques et à la diplomatie parlementaire.



D'autre part, le président de la Chambre des représentants a souligné que le Haut patronage accordé par Sa Majesté le Roi à ce symposium ainsi que la portée et la teneur du message Royal adressé aux participants à ses travaux, vont donner une forte impulsion aux deux Chambres du Parlement pour aller de l'avant dans la consolidation d'un modèle parlementaire unique.