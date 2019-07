Hommage à Abdelkhalek Fahid à Oualidia

25/07/2019 Libé

Le Festival des huîtres de Oualidia, qui a pour but de faire connaître le potentiel et les opportunités touristiques, écologiques et culturelles de la ville, aura lieu du 26 juillet au 4 août prochain.

Organisée par l'association régionale des affaires culturelles, sociales et sportives sous la direction de la province de Sidi Bennour, cette manifestation a pour objectifs, entre autres, la valorisation de l’aquaculture et de l’ostréiculture afin d’en faire un levier de développement sous toutes ses facettes, soulignent les organisateurs.

Ils annoncent, à cette occasion, une riche programmation, avec la participation de plusieurs artistes marocains, dont Rachida Talal, Said Mouskir, Adil El Miloudi, Aicha Tachinwit, Ayoub Laabdi, Nimaa Labdia et Zarha Farah.

Les soirées du Festival seront également animées par les danses et les chants de troupes folkloriques et artistiques, à savoir la troupe d’Ahwach, Abidat Rma, la troupe d’El Aïta Jabalia, la troupe de Jil El Aïta, entre autres.

Au cours de la troisième journée du festival, le public assistera à un show d’humoristes dont Farid Dalias, Hanae Lamrini, le duo Khalid Zemmouri et Mohamed Albousati.

Ainsi, un vibrant hommage sera rendu à l’humoriste et comédien Abdelkhalek Fahid, en reconnaissance de son parcours artistique.

Par ailleurs, les passionnés de la poésie notamment le zajal pourront suivre les prestations de poètes venant des quatre coins du pays.

Durant le festival, une place de choix sera accordée à l’art et à la culture à travers des arts de la rue et des spectacles, une foire des produits de terroir et de l’artisanat.